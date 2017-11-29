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أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 29 نوفمبر

متابعات:تقدم بوابة المال أسعار الدولار والعملات في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 29 نوفمبر.أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 29/11/2017 08:32:42 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر ا