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أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الإثنين 4 ديسمبر

متابعات:تقدم بوابة المال أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الإثنين 4 ديسمبر.أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 04/12/2017 08:11:38 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع