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أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الإثنين 11 ديسمبر

متابعات: تقدم بوابة المال أسعار الدولار والعملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين 11 ديسمبر. أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 11/12/2017 08:10:26 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلا