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أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 2 يناير

متابعات: \ تقدم بوابة المال أسعار الدولار والعملات كما أعلنها البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 2 يناير.أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 02/01/2018 08:06:22 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات