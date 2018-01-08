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أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الإثنين 8 يناير

متابعات: تقدم بوابة المال أسعار الدولار والعملات كما أعلنها البنك الأهلي اليوم الإثنين 8 يناير. أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 08/01/2018 08:11:20 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/