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أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 9 يناير

متابعات: تقدم بوابة المال أسعار الدولار والعملات كما أعلنها البنك الأهلي اليوم الثلاثاء. أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 09/01/2018 08:07:22 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر الب