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أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الإثنين 29 يناير

متابعات:تقدم بوابة المال أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الإثنين 29 يناير.خر تحديث للأسعار بتاريخ : 29/01/2018 08:08:02 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع