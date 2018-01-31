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متابعات: تقدم بوابة المال أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الأربعاء، 31 يناير. أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 31/01/2018 08:10:32 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع دولار امريكى USD يورو EUR إسترليني GBP دولار…