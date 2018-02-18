أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الأحد 18 فبراير

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متابعات: تقدم بوابة المال أسعار الدولار والعملات في البنك الأهلي اليوم الأحد 18 فبراير. أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 18/02/2018 08:18:34 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع دولار امريكى USD يورو EUR إسترليني GBP…