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أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 6 مارس

متابعات:تقدم بوابة المال أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 6 مارس. أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 06/03/2018 10:26:29 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع