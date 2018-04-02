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أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الإثنين 2 أبريل

متابعات:تقدم بوابة المال أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الإثنين 2 أبريل.أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 02/04/2018 08:14:24 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع