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أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الإثنين 12 مارس

متابعات:تقدم بوابة المال أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم الإثنين 12 مارس.أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 12/03/2018 08:22:49 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع