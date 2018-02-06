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أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 6 فبراير

متابعات:تقدم بوابة المال أسعار الدولار اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري.أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 06/02/2018 08:13:46 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع