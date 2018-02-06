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أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 6 فبراير

متابعات:تقدم بوابة المال أسعار الدولار اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري.أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 06/02/2018 08:13:46 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع
8:32 ص, الثلاثاء, 6 فبراير 18 8:32 ص, الثلاثاء, 6 فبراير 18

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متابعات:

تقدم بوابة المال أسعار الدولار اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري.

أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 06/02/2018 08:13:46

العملةالكودسعر الشراءسعر البيعالتحويلات/ سعر الشراءالتحويلات/ سعر البيع
دولار امريكىUSD
يوروEUR
إسترلينيGBP
دولار كنديCAD
كرونا دنماركيDKK
كرونا نرويجيNOK
كرونا سويدىSEK
فرنك سويسرىCHF
ين 100JPY
دولار إستراليAUD
دينار كويتيKWD
ريال سعوديSAR
درهم إماراتيAED
دينار بحرينيBAD
ريال عمانيOMR
ريال قطريQTR
دينار إردنيJOD

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