أسعار الدولار ترتفع 4 قروش في بنكي الأهلي ومصر خلال التعاملات الصباحية

سجلت أسعار الدولار ارتفاعًا بنحو 4 قروش دفعة واحدة في بنكي الأهلي ومصر خلال التعاملات الصباحية، مقارنة بتعاملات أمس لتسجل 15.86 جنيه و15.96 جنيه للشراء والبيع مقابل 15.82 جنيه و15.92 جنيه في تعاملات أمس.

وبنهاية تعاملات أمس ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنوك المصرية فى أول عودة بعد عطلة عيد الفطر المبارك بنحو 3 قروش، ليسجل 15.83 جنيه للشراء و15.93 للبيع، مقابل 15.80 جنيه للشراء و15.90 للبيع قبل عطلة العيد، وفقًا للبنك المركزي.

وارتفعت أسعار الدولار بنحو 4 قروش في معظم البنوك لتصل إلى 15.88 و15.98 جنيها للشراء والبيع في بنوك الأهلي الكويتي والتعمير والإسكان والمصرف العربي الدولي وقناة السويس وقطر الوطني والمصرف المتحد والاستثمار العربي واتش اس بي سي وتنمية الصادرات.

بينما سجل ارتفاعًا بنحو 7 قروش في بنوك العربي الأفريقي والتجاري الدولي وكريدي أجريكول ليصل إلى 15.88 جنيها و15.98 جنيها في تعاملات اليوم مقابل تعاملات أمس .

جدول يوضح سعر الدولار في البنوك

البنك سعر الشراء سعر البيع الأهلي الكويتي 15.88 15.98 العربي الأفريقي الدولي 15.88 15.98 التعمير والإسكان 15.88 15.98 المصرف العربي الدولي 15.88 15.98 قناة السويس 15.88 15.98 قطر الوطني الأهلي 15.88 15.98 التجاري الدولي 15.88 15.98 المصرف المتحد 15.88 15.98 الاستثمار العربي 15.88 15.98 اتش اس بي سي 15.88 15.98 كريدي أجريكول 15.88 15.98 تنمية الصادرات 15.88 15.98 الإسكندرية 15.87 15.97 مصر إيران 15.86 15.96 بلوم 15.86 15.96 الكويت الوطني 15.86 15.96 مصر 15.86 15.96 الأهلي المصري 15.86 15.96 الإمارات دبي الوطني 15.84 15.94 عوده مصر 15.84 15.94 التنمية الصناعية 15.84 15.94 الأهلي المتحد 15.84 15.94 البركة 15.81 15.91 مصرف أبوظبي الإسلامي 15.77 15.87 المصري الخليجي 15.86 15.96

مكاسب الدولار منذ ظهور كورونا

وفي آخر اسبوع قبل عطلة عيد الفطر ارتفع متوسط سعر الدولار بنحو 11 قرشًا في البنوك وفقًا للسعر المعلن من قبل البنك المركزي.

وبهذا المستوى يكون الدولار قد ارتفع بنحو 30 قرشًا منذ الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي حتى قبيل عطلة عيد الفطر، نتيجة أزمة كورومنا التي أثرت على تدفقات العملات الأجنبية نحو السوق المحلية.

وكشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي واحتياطيات البنوك كانا حائط صد قويًّا ضد صدمة كورونا التي دفعت الأجانب لسحب نحو 17 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة.

وأكد أن السوق المصرية قوية والاحتياطيات تكفى أكثر من 7 أشهر من الواردات، كما أن البنوك تمتلك سيولة قوية، وهو ما عزّز استقرار سعر صرف العملة المحلية.

وأشار إلى أنه حتى منتصف مارس الماضى كانت مؤشرات الاقتصاد جيدة جدًا ولم تتأثر إيرادات السياحة، ولولا أزمة كورونا كنا سنشهد مستويات مبشرة من النمو.

ولجأت مصر لصندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة الحالية، بعدما هبط الاحتياطي النقدي بنحو 8 مليارات دولار في شهري مارس وأبريل لتحصل على تمويل عاجل بقيمة نحو 2.8 مليار دولار.

وتتفاوض حاليًّا على تمويل استعداد ائتماني بقيم 5.5 مليار دولار تقريبًا لمواجهة التداعيات المستقبلية لفيروس كورونا على الاقتصاد.