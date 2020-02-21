أسعار الدولار تتراجع 12.8 قرش خلال أسبوع

هبطت أسعار الدولار أمام الجنيه بواقع 12.8 قرش خلال تعاملات الأسبوع المنقضي وفقًا للمتوسط الذي يعلنه البنك المركزي استنادًا إلى تغيرات الأسعار في البنوك بشكل يومي .

وسجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات أمس الخميس 15.516 جنيه للشراء و15.616 جنيه للبيع مقابل 15.544 و15.644 في تعاملات الأسبوع قبل الماضي على الترتيب.

وتسارعت وتيرة هبوط الدولار منذ بداية العام الجاري، ليفقد نحو 48 قرشًا من قيمته أمام العملة المحلية تزامنًا مع التدفقات النقدية من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، بجانب المصادر الحيوية السياحة وتحويلات المصريين والصادرات .

أعلى سعر للدولار

يسجل أعلى سعر لشراء وبيع الدولار في السوق المحلية 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.

أقل سعر للدولار

يسجل أقل سعر لشراء وبيع الدولار في السوق المحلية 15.5 جنيه للشراء، و15.6 جنيه للبيع لدى المصرف العربي الدولي والمصرف المتحد

سعر الدولار في بنك مصر

سجل السعر 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل السعر 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ السعر 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل السعر 15.52 جنيه للشراء، و15.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سجل السعر 15.52 جنيه للشراء، و15.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده مصر

بلغ السعر 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ السعر 15.50 جنيه للشراء، و15.60 جنيه للبيع.

جدول يوضح سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبوظبي الإسلامي 15.56 15.66 كريدي أجريكول 15.52 15.62 الأهلي المتحد 15.52 15.62 المصري الخليجي 15.53 15.63 مصر إيران 15.52 15.62 قناة السويس 15.51 15.61 عوده مصر 15.51 15.61 المصرف المتحد 15.5 15.6 الكويت الوطني 15.52 15.62 الإمارات دبي الوطني 15.51 15.61 التعمير والإسكان 15.52 15.62 الأهلي الكويتي 15.52 15.62 اتش اس بي سي 15.52 15.62 بلوم 15.52 15.62 القاهرة 15.67 15.77 العربي الأفريقي الدولي 15.52 15.62 قطر الوطني الأهلي 15.5 15.6 التجاري الدولي 15.51 15.61 المصرف العربي الدولي 15.5 15.6 مصر 15.53 15.63 الأهلي المصري 15.53 15.63 الإسكندرية 15.51 15.61 تنمية الصادرات 15.56 15.66 الاستثمار العربي 15.51 15.61 التنمية الصناعية 15.53 15.63 بنك البركة 15.52 15.62

23 قرشًا انخفاضًا في الفترة المنقضية من فبراير

وفقدت العملة الخضراء نحو 23 قرشًا من قيمتها أمام الجنيه خلال الفترة المنقضية من شهر فبراير الحالي، بينما كانت قد تراجعت بنحو 26 قرشا، لتتكبّد أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر الماضى .

وهبط السعر بنحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

وتوقعت وكالة بلومبرج العالمية فى تقرير سابق لها استمرار الجنيه فى الارتفاع، مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية مضيفة أن ارتفاع الجنيه ، الذى كان قد تم تحرير سعر صرفه أواخر 2016، أدى إلى تزايد جاذبية الاستثمار فى أدوات الدين بالعملة المحلية العام الماضى.

12 مليار دولار تدفقات نقدية منذ بداية العام

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري- فى تصريحات سابقة نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط – إن مصر جذبت قبل أيام تدفقات أجنبية بقيمة بلغت 12 مليار دولار منذ بداية العام .

وأوضح أن هذه التدفقات جاءت من مصادر متنوعة سواء من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، واستثمارات غير مباشرة، وإيرادات السياحة.