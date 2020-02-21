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أسعار الدولار تتراجع 12.8 قرش خلال أسبوع

يستقر بفعل عطلة نهاية الأسبوع
سيد بدر 7:40 ص, الجمعة, 21 فبراير 20 7:40 ص, الجمعة, 21 فبراير 20

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هبطت أسعار الدولار أمام الجنيه بواقع 12.8 قرش خلال تعاملات الأسبوع المنقضي وفقًا للمتوسط الذي يعلنه البنك المركزي استنادًا إلى تغيرات الأسعار في البنوك بشكل يومي .

وسجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات أمس الخميس 15.516 جنيه للشراء و15.616 جنيه للبيع مقابل 15.544 و15.644 في تعاملات الأسبوع قبل الماضي على الترتيب.

وتسارعت وتيرة هبوط الدولار منذ بداية العام الجاري، ليفقد نحو 48 قرشًا من قيمته أمام العملة المحلية تزامنًا مع التدفقات النقدية من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، بجانب المصادر الحيوية السياحة وتحويلات المصريين والصادرات .

أعلى سعر للدولار

يسجل أعلى سعر لشراء وبيع الدولار في السوق المحلية 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.

أقل سعر للدولار

يسجل أقل سعر لشراء وبيع الدولار في السوق المحلية 15.5 جنيه للشراء، و15.6 جنيه للبيع لدى المصرف العربي الدولي والمصرف المتحد

سعر الدولار في بنك مصر

سجل السعر 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل السعر 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ السعر 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل السعر 15.52 جنيه للشراء، و15.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سجل السعر 15.52 جنيه للشراء، و15.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده مصر

بلغ السعر 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ السعر 15.50 جنيه للشراء، و15.60 جنيه للبيع.

جدول يوضح سعر الدولار في البنوك المصرية

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصرف أبوظبي الإسلامي15.5615.66
كريدي أجريكول15.5215.62
الأهلي المتحد15.5215.62
المصري الخليجي15.5315.63
مصر إيران15.5215.62
قناة السويس15.5115.61
عوده مصر15.5115.61
المصرف المتحد15.515.6
الكويت الوطني15.5215.62
الإمارات دبي الوطني15.5115.61
التعمير والإسكان15.5215.62
الأهلي الكويتي15.5215.62
اتش اس بي سي15.5215.62
بلوم15.5215.62
القاهرة15.6715.77
العربي الأفريقي الدولي15.5215.62
قطر الوطني الأهلي15.515.6
التجاري الدولي15.5115.61
المصرف العربي الدولي15.515.6
مصر15.5315.63
الأهلي المصري15.5315.63
الإسكندرية15.5115.61
تنمية الصادرات15.5615.66
الاستثمار العربي15.5115.61
التنمية الصناعية15.5315.63
بنك البركة15.5215.62

23 قرشًا انخفاضًا في الفترة المنقضية من فبراير

وفقدت العملة الخضراء نحو 23 قرشًا من قيمتها أمام الجنيه خلال الفترة المنقضية من شهر فبراير الحالي، بينما كانت قد تراجعت بنحو 26 قرشا، لتتكبّد أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر الماضى .

وهبط السعر بنحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

وتوقعت وكالة بلومبرج العالمية فى تقرير سابق لها استمرار الجنيه فى الارتفاع، مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية مضيفة أن ارتفاع الجنيه ، الذى كان قد تم تحرير سعر صرفه أواخر 2016، أدى إلى تزايد جاذبية الاستثمار فى أدوات الدين بالعملة المحلية العام الماضى.

12 مليار دولار تدفقات نقدية منذ بداية العام

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري- فى تصريحات سابقة نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط – إن مصر جذبت قبل أيام تدفقات أجنبية بقيمة بلغت 12 مليار دولار منذ بداية العام .

وأوضح أن هذه التدفقات جاءت من مصادر متنوعة سواء من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، واستثمارات غير مباشرة، وإيرادات السياحة.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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