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أسعار الدولار تتراجع في بنكي الأهلي ومصر للمرة الأولى منذ فبراير الماضي

انخفض الدولار بقيمة قرش في بنوك العربي الأفريقي والأهلي الكويتي وقناة السويس والمصرف المتحد والأهلي المتحد والإمارات دبي الوطني
سيد بدر 1:40 م, الأثنين, 8 يونيو 20 1:40 م, الأثنين, 8 يونيو 20

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دفع قرض صندوق النقد الدولي أسعار الدولار للتراجع في بنكي الأهلي ومصر للمرة الأولى منذ الأسبوع الأخير من شهرفبراير الماضي .

ووفقًا لقوائم أسعار العملات في البنكين تراجع الدولار بقيمة قرش خلال منتصف تعاملات اليوم ليسجل 16.14 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع، مقابل 16.15 و16.25 جنيه في تعاملات صباح اليوم .

في سياق متصل، انخفض الدولار بقيمة قرش في بنوك العربي الأفريقي والأهلي الكويتي وقناة السويس والمصرف المتحد والأهلي المتحد والإمارات دبي الوطني بقيمة قرش أيضًا ليسجل 16.16 جنيه للشراء و16.26 جنيه للبيع .

بينما انخفضت العملة الأمريكية بقيمة قرشين لتصل إلى 16.15 و 16.25 جنيه للشراء والبيع في بنوك المصرف العربي الدولي والإسكندرية .

الاحتياطي النقدي الأجنبي

وأعلن البنك المركزي أمس هبوط الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو مليار دولار خلال مايو الماضي ليصل إلى 36 مليار دولار مقابل نحو 37 مليار دولار، ويصبح الاحتياطي فقد نحو 9 مليارات دولار في الثلاثة أشهر الماضية بسبب أزمة كورونا .

بينما حصلت مصر الفترة الماضية على تمويلات لتعويض الأزمة منها 2.7 مليار دولار قرض عاجل من صندوق النقد بخلاف اتفاق جديد بقيمة 5.2 مليار دولار، وسندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار، بخلاف طروحات أذون الخزانة بالعملات الأجنبية .

وقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن ارتفاع الدولار طفيف وطبيعي في ظل أزمة كورونا، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حد من وتيرة ارتفاعات الدولار وقلل من حدة تأثير كورونا على الاقتصاد المصري.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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