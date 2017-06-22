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أسعار الدولار بالبنك الأهلى في التعاملات الصباحية

المال - خاصتقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار العملات اليوم في البنك الأهلى المصري..أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 22/06/2017 09:14:04 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع
9:46 ص, الخميس, 22 يونيو 17 9:46 ص, الخميس, 22 يونيو 17

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المال – خاص

تقدم بوابة “المال” بيانا بأسعار العملات اليوم في البنك الأهلى المصري..

أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 22/06/2017 09:14:04

العملةالكودسعر الشراءسعر البيعالتحويلات/ سعر الشراءالتحويلات/ سعر البيع
دولار امريكىUSD
يوروEUR
إسترلينيGBP
دولار كنديCAD
كرونا دنماركيDKK
كرونا نرويجيNOK
كرونا سويدىSEK
فرنك سويسرىCHF
ين 100JPY
دولار إستراليAUD
دينار كويتيKWD
ريال سعوديSAR
درهم إماراتيAED
دينار بحرينيBAD
ريال عمانيOMR
ريال قطريQTR
دينار إردنيJOD

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