أسعار الدولار اليوم في البنوك

يواصل سعر الدولار اليوم ارتفاعه في منتصف التعاملات البنكية اليوم الأحد 30-10-2022 لمستوى مستقر نسبيّاً، بعد ارتفاعه الخميس الماضي على خلفية قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وترك العملة المحلية للعرض والطلب، وتستعرض بوابة “المال نيوز” في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة الدولار الأمريكي في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في أكبر البنوك الحكومية في السوق، البنك الأهلي المصري إلى 23.80 جنيه للشراء، 23.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية والصناعية

وفي منتصف التعاملات اليومية .. جاء سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية أمام نظيره الجنيه: 24.10 جنيه للشراء، 24.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

ووصلت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول 24.10 جنيه للشراء، 24.20 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك البركة مقابل الجنيه المصري إلى 24 جنيه للشراء، 24.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

كما وصلت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاستثمار العربي إلى 24.10 جنيه للشراء، 24.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

وصعدت مستويات عملة الولايات المتحدة بالبنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه المصري 23.9 جنيه للشراء، 24 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصلت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية إلى 23.90 جنيه للشراء، و24 جنيها للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

وجاء سعر الدولار اليوم داخل فروع ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول بنك مصر عند مستوى 23.90 جنيه للشراء، 24 جنيها للبيع.