أسعار الدولار اليوم الأربعاء 25-3-2020 في البنوك المصرية

أعلنت البنوك المصرية أسعار الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية لليوم الأربعاء الموافق 25-3-2020 حيث تشهد استقرارًا دون تغيير عند نفس مستوى تعاملات أمس .

يأتي ذلك بينما تشهد تدفقات النقد الأجنبي في مصر انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي دفع مصر لوقف حركة الطيران لمدة أسبوعين وبالتالي التأثير على إيرادات السياحة، فضلا عن الانخفاض المرتقب في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر .

ويسجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه 15.698 جنيها للشراء و15.798 جنيها للبيع وفقًا للبنك المركزي .

ومنذ ظهور أزمة كورونا في مصر ارتفعت أسعار العملة الأمريكية بنحو 20 قرشًا مدعومة بخروج جزء من أموال الأجانب من السوق المحلية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التى خلفها كورونا .

جدول يوضح أسعار الدولار

البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبوظبي الإسلامي 15.71 15.81 مصر إيران 15.71 15.81 اتش اس بي سي 15.7 15.8 الأهلي الكويتي 15.7 15.8 الإمارات دبي الوطني 15.7 15.8 العربي الأفريقي الدولي 15.7 15.8 كريدي أجريكول 15.7 15.8 التعمير والإسكان 15.7 15.8 البركة 15.7 15.8 عوده مصر 15.7 15.8 التنمية الصناعية 15.7 15.8 المصرف العربي الدولي 15.7 15.8 الأهلي المتحد 15.7 15.8 قناة السويس 15.7 15.8 قطر الوطني الأهلي 15.7 15.8 بلوم 15.7 15.8 التجاري الدولي 15.7 15.8 المصرف المتحد 15.7 15.8 الكويت الوطني 15.7 15.8 الاستثمار العربي 15.7 15.8 تنمية الصادرات 15.7 15.8 الإسكندرية 15.7 15.8 مصر 15.68 15.78 الأهلي المصري 15.68 15.78

هل تعود السوق السوداء للدولار؟

كان البنك المركزي قد قضى على السوق السوداء بعدما اتخذ قرار تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016 وأصبح العرض والطلب هو المتحكم الأول في تسعير العملة ومع ضوابط الرقابةعلى السوق اختفت السوق السوداء تمامًا، قبل أن تطل رأسها الأيام الحالية .

ونقلت رويترز عن مصرفيين ورجال أعمال أن سوق سوداء صغيرة للجنيه المصري عاودت الظهور في الأيام القليلة الماضية مع تأثر مصادر العملة الصعبة الرئيسية سلبا بانتشار فيروس كورونا، موضحين أن معاملات غير رسمية جرت عند سعر 16.15 جنيه للدولار، مقارنة مع سعر معروض يبلغ 15.75 جنيه بمكاتب الصرافة والبنوك.

وكانت “المال” تحدثت مع خبراء ومحللين حول احتمالية عودة السوق السوداء، وأكدوا أن قيام أكبر بنكين حكوميين بطرح وعاء إدخاري بفائدة 15% سيواجه الدولرة ويحافظ على جاذبية العملة المحلية في هذه الفترة الراهنة.

وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة، إن طرح شهادة الـ%15 يستهدف محاربة “الدولرة” ودعم العملة المحلية، مضيفة أن الشهادة ستكون خطوة انتقالية لوقف الشهادات الثلاثية ذات العائد %12 التى لم ينخفض عليها العائد بعد قرار البنك المركزى.

وأشادت بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بخفض الفائدة %3 معتبرة إياه قرارا جريئا وفى محله بشكل كبير، لافتة إلى أن القرار سيدعم النمو وعجز الموازنة والقطاع الصناعى وأداء البورصة.

وكشفت رويترز نقلا عن مصادر لم تسمها ، أمس الإثنين، أن البنوك الحكومية قامت بخفض الفائدة على الودائع بالعملات الدولارية ، وبتعليمات من البنك المركزي المصرى إلى 1% فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) كحد أقصى يصرف كل ثلاثة أشهر ، بدلًا من 1.5% فوق ليبور.

الدولار يتراجع عالميًا

وخلال تعاملات اليوم تراجع الدولار للجلسة الثالثة على التوالي، بفعل اتفاق لمساندة الاقتصاد الأمريكي مع حزمة تحفيز مالي ضخمة وهو ما يخفف بعض الطلب الكبير على العملة الصعبة المدفوع بوباء فيروس كورونا.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إن الحزمة، المتوقع أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار، جرى الاتفاق عليها وستخضع للتصويت في وقت لاحق يوم الأربعاء.

ومقابل سلة من العملات، تراجع مؤشر الدولار 0.2 % إلى 101.43. واستقرت العملة الأمريكية بصفة عامة مقابل الين الياباني عند 111.17 ين للدولار.