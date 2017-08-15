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أسعار الدولار العملات في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 15 أغسطس

متابعات: تقدم بوابة المال أسعار الدولار والعملات الأجنبية كما أعلنها البنك الأهلي صباح اليوم الثلاثاء، 15 أغسطس. أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 15/08/2017 08:23:42 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء