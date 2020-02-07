أسعار الدولار أمام الجنيه تتراجع 3 قروش خلال الأسبوع الماضي

هبطت أسعار الدولار أمام الجنيه، خلال يناير الماضي، في أكبر خسارة شهرية منذ شهر سبتمبر الماضي، بقيمة 24.2 قرش من قيمته.

فقدت أسعار الدولار أمام الجنيه 3 قروش تقريبًا، خلال الأسبوع الماضي، ليسجل متوسط السعر الذي يعلنه البنك المركزي 15.72 جنيه للشراء و15.82 للبيع، مقابل 15.749 للشراء و15.829 للبيع.

وهبطت أسعار الدولار أمام الجنيه، خلال يناير الماضي، في أكبر خسارة شهرية منذ شهر سبتمبر الماضي، بقيمة 24.2 قرش من قيمته.

وفقد الدولار 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل السعر 15.72 جنيه للشراء، 15.82 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل السعر 15.74 جنيه للشراء، 15.84 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل السعر 15.72 جنيه للشراء، 15.82 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل السعر نحو 15.72 جنيه للشراء، 15.82 للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

سجل السعر نحو 15.71 جنيه للشراء، 15.81 للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات

سجل السعر نحو 15.71 جنيه للشراء، 15.81 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

سجل السعر نحو 15.72 جنيه للشراء، 15.82 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل السعر نحو 15.72 جنيه للشراء، 15.82 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر السعر 15.71 جنيه للشراء، 15.81 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل السعر نحو 15.74 جنيه للشراء، 15.84 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر السعر 15.71 جنيه للشراء، 15.81 للبيع.

وحقق سعر الدولار تراجعًا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019، مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلية.

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات مؤخرًا، إن مصر تلقّت ما يصل إلى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.

وحتى منتصف شهر يناير كانت التدفقات الدولارية من الأجانب، قد بلغت نحو ملياري دولار، ما أسهم في انخفاض السعر. متوسط سعر الدولار

وتوقّع بنك الاستثمار فاروس، فى تقريره السنوي، ارتفاع سعر الدولار بشكل طفيف إلى مستوى 16.5 جنيه خلال السنة المالية 2020/ 2021، على أن يواصل الصعود ببطء الى مستوى 17.1 جنيه فى العام 2022- 2023.

وتوقّع بنك الاستثمار بلتون، في مذكرة بحثية، ألا يواجه الجنيه أي ضغوط مقابل الدولار في العام المقبل، ويتراوح سعر الدولار عند 16.