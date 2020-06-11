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أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 11-6-2020 في البنوك المصرية

ويسحل السعر في أكبر بنكين حكوميين 16.12 جنيها و16.22 جنيها للشراء والبيع
سيد بدر 10:45 ص, الخميس, 11 يونيو 20 10:45 ص, الخميس, 11 يونيو 20

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أعلنت البنوك المصرية أسعار الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية لليوم الخميس الموافق 11-6-2020 حيث تشهد استقرارًا .

يأتي ذلك بعدما سجلت أسعار الدولار أمام الجنيه تراجعًا بنحو 3 قروش خلال منتصف الأسبوع الجاري بعد حصول مصر على موافقة صندوق النقد الدولي بخصوص قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار .

خلال تعاملات أمس استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه عند 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للبيع وفقا للبنك المركزى.

أعلى سعر للدولار

ويبلغ أعلى سعر للعملة الأمريكية في البنوك المصرية 16.14 جنيها للشراء و16.24 جنيها للبيع لدى بنوك كريدي أجريكول والبنك العربي الأفريقي والبركة وبلوم والأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي والمصري الخليجي ومصر إيران للتنمية وقناة السويس وعوده مصر والمشرق والكويت الوطني والمصري لتنمية الصادرات والاستثمار العربي.

وهو السعر ذاته في بنوك الأهلي المتحد والتنمية الصناعية والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول والتعمير والإسكان واتش اس بي سي.

سعر الدولار في المصرف المتحد والتجاري الدولي

ويبلغ سعر الدولار في بنكي المصرف المتحد والتجاري الدولي 16.13 جنيها للشراء و16.23 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

ويسحل السعر في أكبر بنكين حكوميين 16.12 جنيها و16.22 جنيها للشراء والبيع وهو نفس السعر في بنوك الإسكندرية وقطر الوطني والمصرف العربي الدولي والبنك العقاري .

9 مليارات دولار تراجعًا في الاحتياطي

يأتي ذلك بينما انخفض احتياطي النقدي الأجنبي بنحو مليار دولار خلال مايو الماضي ليصل إلى 36 مليار دولار وتصل قيمة التراجعات لنحو 9 مليار دولار في 3 أشهر .

ونجحت الحكومة في اقتناص موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض لأجل عام بقيمة 5.2 مليار دولار بعدما حصلت على قرض عاجل الشهر الماضي قيمة 2.77 مليار دولار .

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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