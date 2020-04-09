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أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 9-4-2020 في البنوك المصرية

مستقر عند نفس مستوى تعاملات أمس
سيد بدر 10:59 ص, الخميس, 9 أبريل 20 10:59 ص, الخميس, 9 أبريل 20

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مازالت أسعار الدولار أمام الجنيه مستقرة خلال التعاملات الصباحية لليوم الخميس 9-4-2020 في البنوك المصرية، عند نفس مستوى تعاملات أمس الأربعاء.

وتسجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع،لتظل ثابتًا عند نفس المستوى لمدة 17 يومًا متواصلة، وفقًا للموقع الرسمى للبنك المركزى.

الدولار

أعلى سعر للدولار

يبلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.71 جنيها للشراء و15.80 جنيها للبيع .

أقل سعر للدولار

يقدم بنكا الأهلي ومصر أقل سعر لتداول العملة الأمريكية عند مستويات 15.68 جنيها للشراء و15.78 جنيها للبيع.

جدول يوضح سعر الدولار

البنكسعر الشراءسعر البيع
الأهلي الكويتي15.7015.80
مصرف أبوظبي الإسلامي15.7115.80
مصر إيران15.7015.80
اتش اس بي سي15.715.8
الإمارات دبي الوطني15.715.8
العربي الأفريقي الدولي15.715.8
كريدي أجريكول15.715.8
التعمير والإسكان15.715.8
البركة15.715.8
عوده مصر15.715.8
التنمية الصناعية15.715.8
المصرف العربي الدولي15.715.8
الأهلي المتحد15.715.8
قناة السويس15.715.8
قطر الوطني الأهلي15.715.8
بلوم15.715.8
التجاري الدولي15.715.8
المصرف المتحد15.715.8
الكويت الوطني15.7015.80
الاستثمار العربي15.715.8
تنمية الصادرات15.715.8
الإسكندرية15.6915.79
مصر15.6815.78
الأهلي المصري15.6815.78

المركزي يؤكد على قوة الاحتياطي رغم تراجعه

أعلن البنك المركزي المصري، أمس، عن قيامه خلال شهر مارس الماضى ، استخدام 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطى الأجنبى لتغطية احتياجات السوق المصري من العملة الصعبة وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية لضمان استيراد سلع إستراتيجية ، بالإضافة الي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وتراجع الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزي المصرى ليسجل 40 مليار دولار بنهاية مارس 2020 مقابل 45 مليار دولار فى فبراير .

وقال البنك المركزي إنه بالرغم من التغيير في الاحتياطى الأجنبى الذي حدث خلال شهر مارس الماضى، إلا أن الأرصدة لا تزال قوية ويمكنها تغطية واردات لمدة 8 أشهر ، متخطية بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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