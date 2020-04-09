أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 9-4-2020 في البنوك المصرية

مازالت أسعار الدولار أمام الجنيه مستقرة خلال التعاملات الصباحية لليوم الخميس 9-4-2020 في البنوك المصرية، عند نفس مستوى تعاملات أمس الأربعاء.

وتسجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع،لتظل ثابتًا عند نفس المستوى لمدة 17 يومًا متواصلة، وفقًا للموقع الرسمى للبنك المركزى.

أعلى سعر للدولار

يبلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.71 جنيها للشراء و15.80 جنيها للبيع .

أقل سعر للدولار

يقدم بنكا الأهلي ومصر أقل سعر لتداول العملة الأمريكية عند مستويات 15.68 جنيها للشراء و15.78 جنيها للبيع.

جدول يوضح سعر الدولار

البنك سعر الشراء سعر البيع الأهلي الكويتي 15.70 15.80 مصرف أبوظبي الإسلامي 15.71 15.80 مصر إيران 15.70 15.80 اتش اس بي سي 15.7 15.8 الإمارات دبي الوطني 15.7 15.8 العربي الأفريقي الدولي 15.7 15.8 كريدي أجريكول 15.7 15.8 التعمير والإسكان 15.7 15.8 البركة 15.7 15.8 عوده مصر 15.7 15.8 التنمية الصناعية 15.7 15.8 المصرف العربي الدولي 15.7 15.8 الأهلي المتحد 15.7 15.8 قناة السويس 15.7 15.8 قطر الوطني الأهلي 15.7 15.8 بلوم 15.7 15.8 التجاري الدولي 15.7 15.8 المصرف المتحد 15.7 15.8 الكويت الوطني 15.70 15.80 الاستثمار العربي 15.7 15.8 تنمية الصادرات 15.7 15.8 الإسكندرية 15.69 15.79 مصر 15.68 15.78 الأهلي المصري 15.68 15.78

المركزي يؤكد على قوة الاحتياطي رغم تراجعه

أعلن البنك المركزي المصري، أمس، عن قيامه خلال شهر مارس الماضى ، استخدام 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطى الأجنبى لتغطية احتياجات السوق المصري من العملة الصعبة وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية لضمان استيراد سلع إستراتيجية ، بالإضافة الي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وتراجع الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزي المصرى ليسجل 40 مليار دولار بنهاية مارس 2020 مقابل 45 مليار دولار فى فبراير .

وقال البنك المركزي إنه بالرغم من التغيير في الاحتياطى الأجنبى الذي حدث خلال شهر مارس الماضى، إلا أن الأرصدة لا تزال قوية ويمكنها تغطية واردات لمدة 8 أشهر ، متخطية بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.