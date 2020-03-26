أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 26-3-2020 في البنوك المصرية

واصلت أسعار الدولار أمام الجنيه استقرارها في التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية لليوم الخميس 26-3-2020، وذلك لليوم السادس على التوالي.

ويبلغ متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه 15.698 جنيه للشراء، و15.798 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي، ومنذ ظهور كورونا في مصر ارتفعت أسعار العملة الأمريكية بنحو 20 قرشًا مدعومة بخروج جزء من أموال الأجانب من السوق المحلية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التى خلّفها كورونا.

جدول يوضح أسعار الدولار

البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبوظبي الإسلامي 15.71 15.81 مصر إيران 15.71 15.81 اتش اس بي سي 15.7 15.8 الأهلي الكويتي 15.7 15.8 الإمارات دبي الوطني 15.7 15.8 العربي الأفريقي الدولي 15.7 15.8 كريدي أجريكول 15.7 15.8 التعمير والإسكان 15.7 15.8 البركة 15.7 15.8 عوده مصر 15.7 15.8 التنمية الصناعية 15.7 15.8 المصرف العربي الدولي 15.7 15.8 الأهلي المتحد 15.7 15.8 قناة السويس 15.7 15.8 قطر الوطني الأهلي 15.7 15.8 بلوم 15.7 15.8 التجاري الدولي 15.7 15.8 المصرف المتحد 15.7 15.8 الكويت الوطني 15.7 15.8 الاستثمار العربي 15.7 15.8 تنمية الصادرات 15.7 15.8 الإسكندرية 15.7 15.8 مصر 15.68 15.78 الأهلي المصري 15.68 15.78

نقص متوقع في تدفقات النقد الأجنبي

وسيلقي كورونا بظلاله على مصادر تدفق النقد الأجنبي نحو السوق المحلية لتشهد انخفاضًا خلال هذه الفترة، واستعرض تقرير حديث صادر عن شركة سي آي كابيتال، التأثيرات الاقتصادية المرتقبة لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وتوقّع التقرير الذي يرصد تأثيرات فيروس كورونا على عدد من الاقتصادات العربية، أن تؤدي أحجام العملات الأجنبية في مصر التي تبلغ 30 مليار دولار (الودائع غير المتضمنة في صافي الاحتياطيات الدولية أو صافي الأصول الأجنبية) إلى تقليص الضغوط في المدى القصير على الجنيه.

وافترض التقرير سيناريو سلبيًّا يتمثل في الآتي “انخفاض عائدات السياحة بمقدار يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2020، إلى جانب خروج المزيد من استثمارات المحافظ الأجنبية، لتسجل حوالي 8– 10 مليارات دولار، وذلك في الفترة من 20 فبراير حتى الآن (حسب معلومات السوق الخاصة بالشركة)، بجانب ذلك انخفاض محتمل في الاستيراد، ومن ثم تراجع منحنى التكلفة”.

وأشار التقرير إلى تسجيل الميزان الخارجي للقطاع النفطي في مصر تعادلًا في النصف الأول من العام المالي 20/19، مما جعل الدولة في مأمن من انخفاض أسعار النفط الذي كان له تأثير إيجابي غير مباشر على الميزان التجاري البترولي في العام الماضي.

وبلغت صادرات النفط 11.6 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 11.5 مليار دولار على أساس سنوي للعام 20/19، بالإضافة إلى ذلك فإن جميع المنتجات البترولية تقريبًا (أوكتان 95 و92 و90 والسولار) تباع بسعر يعادل نسبة 100% من التكلفة، باستثناء غاز البوتان، الذي خصصت الحكومة له دعمًا قدره 50 مليار جنيه في السنة المالية 2019/ 2020.

جدير بالذكر أن هذا الدعم قد ينخفض ​​إلى 37 مليار جنيه، حيث كانت تقديرات الحكومة على أساس سعر للنفط يبلغ 65 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، بينما يبلغ المتوسط ​​السنوي 54 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، والذي يمكن أن ينخفض بشكل أكبر في الفترة المقبلة.