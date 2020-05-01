أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 1-5-2020 في البنوك المصرية

تستقر أسعار الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية فى البنوك المصرية لليوم الجمعة الموافق 1-5-2020 بسبب عطلة البنوك . ولم تتغير أسعار الدولار منذ أكثر من شهر ، تزامنًا مع أزمة كورونا وتوقعات هبوط تدفقات النقد الأجنبي نحو السوق المحلية، إلا…

تستقر أسعار الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية فى البنوك المصرية لليوم الجمعة الموافق 1-5-2020 بسبب عطلة البنوك .

ولم تتغير أسعار الدولار منذ أكثر من شهر ، تزامنًا مع أزمة كورونا وتوقعات هبوط تدفقات النقد الأجنبي نحو السوق المحلية، إلا أن البنوك اتخذت خطوات من شأنها تعزيز سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ورغم استقراره إلا أنه منذ ظهور فيروس كورونا في مصر سجلت أسعار الدولار أمام الجنيه ارتفاعًا بنحو 20 قرشًا بسبب حدوث موجة خروج لاستثمارات الأجانب، بجانب اتخاذ الدولة إجراءات للحد من انتشار كورونا كانت لها آثار على وقف السياحة التي تمثل مصدرًا مهمًّا من مصادر العملة الأجنبية، ثم استقرت بعد ذلك .

ويبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، منذ نحو الشهر، وفقًا للموقع الرسمى للبنك المركزى.

جدول يوضح سعر الدولار

البنك سعر الشراء سعر البيع الأهلي الكويتي 15.7 15.8 مصرف أبوظبي الإسلامي 15.7 15.80 مصر إيران 15.71 15.81 اتش اس بي سي 15.7 15.8 الإمارات دبي الوطني 15.7 15.8 العربي الأفريقي الدولي 15.7 15.8 كريدي أجريكول 15.7 15.8 التعمير والإسكان 15.7 15.8 البركة 15.7 15.8 عوده مصر 15.7 15.8 التنمية الصناعية 15.7 15.8 المصرف العربي الدولي 15.7 15.8 الأهلي المتحد 15.7 15.8 قناة السويس 15.7 15.8 قطر الوطني الأهلي 15.7 15.8 بلوم 15.7 15.8 التجاري الدولي 15.7 15.8 المصرف المتحد 15.7 15.8 الكويت الوطني 15.7 15.8 الاستثمار العربي 15.7 15.8 تنمية الصادرات 15.7 15.8 الإسكندرية 15.69 15.79 مصر 15.68 15.78 الأهلي المصري 15.68 15.78

أعلى سعر للدولار

يسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية في بنك مصر إيران عند مستوى15.71 للشراء، و 15.81 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

يسجل أقل سعر للعملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

كان بنكا الأهلى ومصر قد طرحا شهادة بفائدة 15% بداية من 22 مارس الماضى، بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة 3%، لدعم القطاع العائلى، وتحقيق أهداف البنك المركزي بمحاربة الدولرة والحد من التضخم، وتجاوزت مبيعات الشهادة 102 مليار جنيه .

وعلى مستوى حجم استثمارات الأجانب أكد محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات صحفية سابقة، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تبلغ الآن بعد عمليات تخارج في الفترة الماضية ما يتراوح بين 13.5 و14 مليار دولار.

وأشار الوزير، في يناير الماضي، إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية ديسمبر 2019.