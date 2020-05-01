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أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 1-5-2020 في البنوك المصرية

تستقر أسعار الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية فى البنوك المصرية لليوم الجمعة الموافق 1-5-2020 بسبب عطلة البنوك . ولم تتغير أسعار الدولار منذ أكثر من شهر ، تزامنًا مع أزمة كورونا وتوقعات هبوط تدفقات النقد الأجنبي نحو السوق المحلية، إلا…

سيد بدر 10:00 ص, الجمعة, 1 مايو 20 10:00 ص, الجمعة, 1 مايو 20

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تستقر أسعار الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية فى البنوك المصرية لليوم الجمعة الموافق 1-5-2020 بسبب عطلة البنوك .

ولم تتغير أسعار الدولار منذ أكثر من شهر ، تزامنًا مع أزمة كورونا وتوقعات هبوط تدفقات النقد الأجنبي نحو السوق المحلية، إلا أن البنوك اتخذت خطوات من شأنها تعزيز سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ورغم استقراره إلا أنه منذ ظهور فيروس كورونا في مصر سجلت أسعار الدولار أمام الجنيه ارتفاعًا بنحو 20 قرشًا بسبب حدوث موجة خروج لاستثمارات الأجانب، بجانب اتخاذ الدولة إجراءات للحد من انتشار كورونا كانت لها آثار على وقف السياحة التي تمثل مصدرًا مهمًّا من مصادر العملة الأجنبية، ثم استقرت بعد ذلك .

ويبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، منذ نحو الشهر، وفقًا للموقع الرسمى للبنك المركزى.

الدولار

جدول يوضح سعر الدولار

البنكسعر الشراءسعر البيع
الأهلي الكويتي15.715.8
مصرف أبوظبي الإسلامي15.715.80
مصر إيران15.7115.81
اتش اس بي سي15.715.8
الإمارات دبي الوطني15.715.8
العربي الأفريقي الدولي15.715.8
كريدي أجريكول15.715.8
التعمير والإسكان15.715.8
البركة15.715.8
عوده مصر15.715.8
التنمية الصناعية15.715.8
المصرف العربي الدولي15.715.8
الأهلي المتحد15.715.8
قناة السويس15.715.8
قطر الوطني الأهلي15.715.8
بلوم15.715.8
التجاري الدولي15.715.8
المصرف المتحد15.715.8
الكويت الوطني15.715.8
الاستثمار العربي15.715.8
تنمية الصادرات15.715.8
الإسكندرية15.6915.79
مصر15.6815.78
الأهلي المصري15.6815.78

أعلى سعر للدولار

يسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية في بنك مصر إيران عند مستوى15.71 للشراء، و 15.81 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

يسجل أقل سعر للعملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

كان بنكا الأهلى ومصر قد طرحا شهادة بفائدة 15% بداية من 22 مارس الماضى، بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة 3%، لدعم القطاع العائلى، وتحقيق أهداف البنك المركزي بمحاربة الدولرة والحد من التضخم، وتجاوزت مبيعات الشهادة 102 مليار جنيه .

وعلى مستوى حجم استثمارات الأجانب أكد محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات صحفية سابقة، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تبلغ الآن بعد عمليات تخارج في الفترة الماضية ما يتراوح بين 13.5 و14 مليار دولار.

وأشار الوزير، في يناير الماضي، إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية ديسمبر 2019.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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