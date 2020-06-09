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أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 9-6-2020 في البنوك المصرية

سجل السعر 16.13 جنيها و16.23 جنيها للشراء والبيع في بنكي الأهلي ومصر
سيد بدر 10:55 ص, الثلاثاء, 9 يونيو 20 10:55 ص, الثلاثاء, 9 يونيو 20

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تشهد أسعار الدولار أمام الجنيه استقرارًا خلال التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء الموافق 9-6-2020 في البنوك المصرية وذلك بعدما هبطت أمس بنحو قرشين على مستوى متوسط الأسعار المعلن من البنك المركزي.

ويعتبر التراجع المسجل أمس هو الأول منذ شهر فبراير الماضي ويأتي بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار .

وتراجع متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه ، بواقع قرشين، بنهاية تعاملات أمس ، ليسجل 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للبيع ، مقابل 16.16 جنيه للشراء و 16.26 جنيه للبيع، أمس وفقا للبنك المركزى.

الدولار

أعلى سعر للدولار

ويسجل أعلى سعر للدولار 16.17 جنيها للشراء و16.27 جنيها للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات

سعر الدولار في عدد من البنوك

وبلغ السعر في بنوك كريدي أجريكول والعربي الأفريقي والبركة وبلوم والأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي والمصري الخليجي ومصر إيران للتنمية وقناة السويس وعوده والمشرق والاستثمار العربي والأهلي المتحد والتنمية الصناعية والإمارات دبي وأبوظبي الأول والتعمير والإسكان واتش اس بي سي 16.15 و16.25 جنيها للشراء والبيع.

سعر الدولار في الكويت الوطني

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 16.14 و16.24 جنيها للشراء والبيع .

سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر

سجل السعر 16.13 جنيها و16.23 جنيها للشراء والبيع وهو ذات السعر في البنك التجاري الدولي والعقاري المصري والمصرف العربي الدولي وقطر الوطني والإسكندرية والمصرف المتحد .

9 مليارات دولار تراجعًا في الاحتياطي

يأتي ذلك بينما انخفض احتياطي النقدي الأجنبي بنحو مليار دولار خلال مايو الماضي ليصل إلى 36 مليار دولار وتصل قيمة التراجعات لنحو 9 مليار دولار في 3 أشهر .

ونجحت الحكومة في اقتناص موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض لأجل عام بقيمة 5.2 مليار دولار بعدما حصلت على قرض عاجل الشهر الماضي قيمة 2.77 مليار دولار .

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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