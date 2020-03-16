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أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 16-3-2020 فى البنوك المصرية

استقر خلال التعاملات الصباحية
سيد بدر 10:10 ص, الأثنين, 16 مارس 20 10:10 ص, الأثنين, 16 مارس 20

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بعدما ارتفعت بنحو 3 قروش خلال تعاملات أمس الأحد ، تشهد أسعار الدولار أمام الجنيه استقرارًا فى التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الإثنين الموافق 16-3-2020 .

وكان متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه ارتفع فى تعاملات الأحد بنحو 3 قروش ليسجل 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع وفقًا لبيانات البنك المركزى ، بضغط المخاوف العالمية من فيروس كورونا التى تؤثر سلبًا على تدفقات الأجانب نحو الاستثمار في أدوات الدين الحكومية .

واستعادت العملة الأمريكية 7 قروش من خسائرها الأسبوع الماضى ، بعدما فقدت نحو 3% من قيمتها منذ بداية العام الحالى .

انخفاض سعر الدولار

جدول يوضح سعر الدولار

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصرف أبوظبي الإسلامي15.715.8
مصر إيران15.715.8
اتش اس بي سي15.715.8
الأهلي الكويتي15.715.8
الإمارات دبي الوطني15.715.8
العربي الأفريقي الدولي15.715.8
كريدي أجريكول15.715.8
التعمير والإسكان15.715.8
البركة15.715.8
عوده مصر15.715.8
التنمية الصناعية15.715.8
المصرف العربي الدولي15.715.8
الأهلي المتحد15.715.8
قناة السويس15.715.8
قطر الوطني الأهلي15.715.8
بلوم15.715.8
التجاري الدولي15.715.8
المصرف المتحد15.715.8
الكويت الوطني15.715.8
الاستثمار العربي15.715.8
تنمية الصادرات15.6915.79
الإسكندرية15.6915.79
مصر15.6815.78
الأهلي المصري15.6815.78

كيف يتحرك الدولار فى ظل “كورونا”

ويلقي فيروس كورونا المستجد الذي يحدث فزعًا في الأسواق العالمية بظلاله على تحركات الدولار أمام العملات الأخرى، وكان قد عزز مكاسبه أمام العملات الرئيسية مرتفعًا بنسبة 1% خلال تعاملات يوم الجمعة الماضى فقط، بينما بلغت مكاسب العملة الأمريكية نحو 2.5% خلال تعاملات الأسبوع الماضى .

ثم انخفض الدولار أمام مجموعة واسعة النطاق من العملات اليوم الاثنين بعد أن خفض البنك المركزى الأمريكى أسعار الفائدة مرة أخرى بشكل مفاجئ واتخذت بنوك مركزية كبرى خطوات للتخفيف من نقص الدولار وتوفير سيولة إضافية .

وتتنامى الضغوط على البنوك المركزية للتدخل لإعادة الهدوء للأسواق المالية التي اضطربت بفعل أزمة متفاقمة ناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وتفتتح الأسواق العالمية تعاملاتها اليوم الإثنين فى ظل قرار الفيدرالى الأمريكى بخفض الفائدة للمرة الثانية فى أقل من أسبوعين فى خطوة استثنائية لدعم الاقتصاد ومكافحة أزمة كورونا ، وانخفضت الفائدة إلى ما بين صفر و0.25%.

وقال مجلس الاحتياطى فى البيان ”تداعيات فيروس كورونا ستثقل كاهل النشاط الاقتصادى فى المدى القريب وتفرض مخاطر على التوقعات الاقتصادية. في ضوء هذه التطورات ، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف.

ماذا عن مصر؟

في مصر توقع مصرفيون في تقرير سابق نشرته “المال” أن تؤثر أزمة كورونا على تدفقات النقد الأجنبي نحو السوق المحلية، رغم الآداء الجيد الذي تحقق في الفتر الماضية .

وقال محمد عبدالعال ، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس والخبير المصرفى ، إنه لابد من التعامل مع الأمور بواقعية ، وأن نتقبل التأثيرات المحتملة للآثار التى ربما يخلفها فيروس كورونا على مستوى العالم ، كما تقبلنا تأثيرات برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016 من هبوط قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف أن تأثيرات فيروس كورونا على العالم ربما تجعل مؤشرات الاقتصاد المصرى تأتى عكس التوقعات ، وتابع أنه خلال الفترة الأخيرة هبط سعر الدولار بشكل مستمر نتيجة زيادة المعروض مقابل انخفاض الطلب ، ولكن الفترة المقبلة ربما نشهد ارتدادا لسعره ليرتفع مقابل الجنيه .

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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