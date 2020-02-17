أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 17-2-2020 في البنوك المصرية

واصل سعر الدولار أمام الجنيه تراجعه في التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 17-2-2020 بعدد من البنوك المصرية، بعدما فقد متوسط السعر نحو 4 قروش خلال تعاملات أمس .

وانخفض الدولار بنحو قرش في بنوك قطر الطني والإسكندرية والتعمير والإسكان والمصرف المتحد والإمارات دبي الوطني ليسجل 15.59 جنيها للشراء و15.69 جنيها للبيع .

وهبط بنحو 4 قروش دفعة واحدة في بنك القاهرة ليسجل 15.64 جنيها للشراء و15.74 جنيها للبيع، كما انخفض في أعلى بنك يقدم سعر الدولار وهو مصرف أبوظبي الإسلامي بواقع 3 قروش ليصل إلى 15.65 جنيها و15.75 جنيها للشراء والبيع .

سعر الدولار في بنك مصر

سجل السعر 15.61 جنيها للشراء و15.71 جنيها للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل السعر 15.61 جنيها للشراء و15.71 جنيها للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ السعر 15.59 جنيها للشراء و15.69 جنيها للبيع

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ السعر 15.60 جنيها للشراء و15.70 جنيها للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سجل السعر 15.61 جنيها للشراء و15.71 جنيها للبيع

سعر الدولار في بنك عوده مصر

سجل السعر 15.61 جنيها للشراء و15.71 جنيها للبيع .

جدول يوضح سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبوظبي الإسلامي 15.65 15.75 القاهرة 15.64 15.74 كريدي أجريكول 15.61 15.71 بلوم 15.61 15.71 المصري الخليجي 15.61 15.71 مصر إيران 15.6 15.7 قناة السويس 15.6 15.7 عوده مصر 15.61 15.71 مصر 15.61 15.71 العربي الأفريقي الدولي 15.59 15.69 الأهلي الكويتي 15.61 15.71 الأهلي المصري 15.61 15.71 المصرف المتحد 15.59 15.69 التعمير والإسكان 15.6 15.7 قطر الوطني الأهلي 15.59 15.69 التجاري الدولي 15.59 15.69 الإسكندرية 15.59 15.69 اتش اس بي سي 15.59 15.69 الأهلي المتحد 15.6 15.7 التنمية الصناعية 15.6 15.7 البركة 15.65 15.75 الاستثمار العربي 15.6 15.7 تنمية الصادرات 15.6 15.7 الإمارات دبي الوطني 15.59 15.69 الكويت الوطني 15.6 15.7 المصرف العربي الدولي 15.59 15.69

39 قرشًا تراجعًا خلال فبراير بمتوسط السعر

وتراجع متوسط السعر المعلن من البنك المركزي 39 قرشًا خلال فبراير الجاري، وتسجل الأسعار الحالية للدولار أدنى مستوى للعملة الخضراء منذ الأسبوع الثاني للتعويم فى نوفمبر 2016.

كان سعر الدولار قد تعرض لخسائر قاسية خلال شهر يناير الماضى، بعدما فقد 26 قرشًا.

وتكبّد أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر الماضي، بينما فقد 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

وأدرج تقرير حديث لوكالة بلومبرج الجنيه المحلي من أقوى العملات، أداءً خلال الفترة المنقضية من 2020، بعدما ارتفع بنحو 2% أمام الدولار.

وتوقع تقرير حديث صادر عن “دويتشه بنك” أن يستمر ارتفاع الجنيه مقابل الدولار، ليصل إلى مستوى 15.5 جنيه مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 جنيهًا في نهاية العام.

وتلقت مصر الفترة الأخيرة تدفقات نقدية ضخمة من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، رغم انخفاض الفائدة بنحو 4.5% خلال 2019، لكن استقرار السوق المحلية يجعله الأكثر جاذبية على مستوى الأسواق الناشئة.

