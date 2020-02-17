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أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 17-2-2020 في البنوك المصرية

انخفض خلال التعاملات الصباحية
سيد بدر 11:04 ص, الأثنين, 17 فبراير 20 11:04 ص, الأثنين, 17 فبراير 20

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واصل سعر الدولار أمام الجنيه تراجعه في التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 17-2-2020 بعدد من البنوك المصرية، بعدما فقد متوسط السعر نحو 4 قروش خلال تعاملات أمس .

وانخفض الدولار بنحو قرش في بنوك قطر الطني والإسكندرية والتعمير والإسكان والمصرف المتحد والإمارات دبي الوطني ليسجل 15.59 جنيها للشراء و15.69 جنيها للبيع .

وهبط بنحو 4 قروش دفعة واحدة في بنك القاهرة ليسجل 15.64 جنيها للشراء و15.74 جنيها للبيع، كما انخفض في أعلى بنك يقدم سعر الدولار وهو مصرف أبوظبي الإسلامي بواقع 3 قروش ليصل إلى 15.65 جنيها و15.75 جنيها للشراء والبيع .

سعر الدولار في بنك مصر

سجل السعر 15.61 جنيها للشراء و15.71 جنيها للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل السعر 15.61 جنيها للشراء و15.71 جنيها للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ السعر 15.59 جنيها للشراء و15.69 جنيها للبيع

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ السعر 15.60 جنيها للشراء و15.70 جنيها للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سجل السعر 15.61 جنيها للشراء و15.71 جنيها للبيع

سعر الدولار في بنك عوده مصر

سجل السعر 15.61 جنيها للشراء و15.71 جنيها للبيع .

جدول يوضح سعر الدولار في البنوك المصرية

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصرف أبوظبي الإسلامي15.6515.75
القاهرة15.6415.74
كريدي أجريكول15.6115.71
بلوم15.6115.71
المصري الخليجي15.6115.71
مصر إيران15.615.7
قناة السويس15.615.7
عوده مصر15.6115.71
مصر15.6115.71
العربي الأفريقي الدولي15.5915.69
الأهلي الكويتي15.6115.71
الأهلي المصري15.6115.71
المصرف المتحد15.5915.69
التعمير والإسكان15.615.7
قطر الوطني الأهلي15.5915.69
التجاري الدولي15.5915.69
الإسكندرية15.5915.69
اتش اس بي سي15.5915.69
الأهلي المتحد15.615.7
التنمية الصناعية15.615.7
البركة15.6515.75
الاستثمار العربي15.615.7
تنمية الصادرات15.615.7
الإمارات دبي الوطني15.5915.69
الكويت الوطني15.615.7
المصرف العربي الدولي15.5915.69

39 قرشًا تراجعًا خلال فبراير بمتوسط السعر

وتراجع متوسط السعر المعلن من البنك المركزي 39 قرشًا خلال فبراير الجاري، وتسجل الأسعار الحالية للدولار أدنى مستوى للعملة الخضراء منذ الأسبوع الثاني للتعويم فى نوفمبر 2016.

كان سعر الدولار قد تعرض لخسائر قاسية خلال شهر يناير الماضى، بعدما فقد 26 قرشًا.

وتكبّد أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر الماضي، بينما فقد 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

وأدرج تقرير حديث لوكالة بلومبرج الجنيه المحلي من أقوى العملات، أداءً خلال الفترة المنقضية من 2020، بعدما ارتفع بنحو 2% أمام الدولار.

وتوقع تقرير حديث صادر عن “دويتشه بنك” أن يستمر ارتفاع الجنيه مقابل الدولار، ليصل إلى مستوى 15.5 جنيه مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 جنيهًا في نهاية العام.

وتلقت مصر الفترة الأخيرة تدفقات نقدية ضخمة من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، رغم انخفاض الفائدة بنحو 4.5% خلال 2019، لكن استقرار السوق المحلية يجعله الأكثر جاذبية على مستوى الأسواق الناشئة.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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