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أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 10 – 2 – 2020 بالبنوك المصرية

استقر خلال التعاملات الصباحية
سيد بدر 9:55 ص, الأثنين, 10 فبراير 20 9:55 ص, الأثنين, 10 فبراير 20

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استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين الموافق 10-2-2020 فى البنوك المصرية ، بعدما هبطت فى تعاملات أمس بنحو قرشين وفقًا لمتوسط السعر المعلن من البنك المركزى لتسجل 15.70 جنيها للشراء و15.80 جنيها للبيع وهو أقل مستوى منذ نوفمبر 2016 وهو الشهر الذى شهد تعويم العملة المحلية .

وكانت أسعار الدولار أمام الجنيه قد هبطت خلال يناير الماضى ، في أكبر خسارة شهرية منذ شهر سبتمبر السابق عليه ، بـ 24.2 قرش من قيمته.

وفقد الدولار 7.2 قرش فى شهر ديسمبر 2019 ، و1.7 قرش فى نوفمبر، و13.2 قرش خلال أكتوبر ، و28.5 قرش خلال سبتمبر .

سعر الدولار فى البنك الأهلى

سجل السعر 15.71 جنيه للشراء، 15.81 للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى

سجل السعر 15.74 جنيه للشراء ، 15.84 للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

سجل السعر 15.70 جنيه للشراء، 15.80 للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

سجل السعر 15.71 جنيه للشراء، 15.81 للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

سجل السعر نحو 15.71 جنيه للشراء، 15.81 للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات

سجل السعر نحو 15.70 جنيه للشراء، 15.80 للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإمارات دبى الوطنى

سجل السعر نحو 15.70 جنيه للشراء، 15.80 للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدى أجريكول

سجل السعر نحو 15.70 جنيه للشراء، 15.80 للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

سعر السعر 15.71 جنيه للشراء، 15.81 للبيع.

سعر الدولار فى المصرف العربى الدولى

سعر السعر 15.71 جنيه للشراء، 15.81 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر السعر 15.71 جنيه للشراء، 15.81 للبيع.

جدول يوضح أسعار الدولار

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصرف أبوظبي الإسلامي15.7415.84
القاهرة15.715.8
كريدي أجريكول15.715.8
بلوم15.715.8
المصري الخليجي15.7115.81
مصر إيران15.715.8
قناة السويس15.6915.79
عوده مصر15.7115.81
مصر15.7115.81
العربي الأفريقي الدولي15.6915.79
الأهلي الكويتي15.7315.83
الأهلي المصري15.7115.81
المصرف المتحد15.7115.81
التعمير والإسكان15.715.8
قطر الوطني الأهلي15.7115.81
التجاري الدولي15.7115.81
الإسكندرية15.715.8
اتش اس بي سي15.7115.81
الأهلي المتحد15.715.8
التنمية الصناعية15.715.8
البركة15.7115.81
الاستثمار العربي15.715.8
تنمية الصادرات15.715.8
الإمارات دبي الوطني15.715.8
الكويت الوطني15.715.8
المصرف العربي الدولي15.7115.81

وحقق سعر الدولار تراجعًا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019، مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلية.

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى ، فى تصريحات مؤخرًا ، إن مصر تلقّت ما يصل إلى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية .

وحتى منتصف شهر يناير كانت التدفقات الدولارية من الأجانب ، قد بلغت نحو ملياري دولار ، ما أسهم فى انخفاض السعر .

الدولار
متوسط سعر الدولار

وتوقّع بنك الاستثمار فاروس ، فى تقريره السنوى ، ارتفاع سعر الدولار بشكل طفيف إلى مستوى 16.5 جنيه خلال السنة المالية 2020/ 2021 ، على أن يواصل الصعود ببطء إلى مستوى 17.1 جنيه فى العام 2022- 2023.

وتوقّع بنك الاستثمار بلتون ، فى مذكرة بحثية ، ألا يواجه الجنيه أى ضغوط مقابل الدولار فى العام المقبل ، ويتراوح سعر الدولار عند 16 جنيها .

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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