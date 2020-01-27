أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 27-1-2020 في البنوك المصرية

تعرف على سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

أعلنت البنوك المصرية أسعار الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية لليوم الإثنين الموافق 27-1-2020، حيث هبطت الأسعار بنسبة طفيفة بلغت قرشا في بنوك الأهلي ومصر .

وكانت أسعار الدولار قد انخفضت بنحو 25 قرشًا خلال شهر يناير الجاري نتيجة تدفقات الأجانب في أدوات الدين الحكومية التي أشارت تقارير إلى أنها زادت عن ملياري دولار منذ بداية يناير الجاري .

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل السعر نحو 15.77 جنيه للشراء 15.86 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سجل السعر نحو 15.75 جنيه للشراء 15.85 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل السعر نحو 15.75 جنيه للشراء 15.85 جنيه للبيع

هي الدولار في بنك اتش اس بي سي

سجل السعر نحو 15.74 جنيه للشراء 15.84 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات

سجل السعر نحو 15.74 جنيه للشراء 15.84 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

سجل السعر 15.73 جنيه للشراء 15.83 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل السعر 15.73 جنيه للشراء 15.83 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر السعر 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع وهو أقل سعر في القطاع المصرفي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل السعر 15.73 جنيه للشراء 15.83 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل السعر 15.73 جنيه للشراء 15.83 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد

سجل السعر 15.73 جنيه للشراء 15.83 جنيه للبيع

يُذكر أن البنك المركزى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار الدولار أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية. تحركات الدولار أمام الجنيه

وحقق سعر الدولار تراجعا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019، مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلية.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى تصريحات مؤخرًا إن مصر تلقّت ما يصل إلى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.

وتوقع بنك الاستثمار فاروس فى تقريره السنوي، ارتفاع سعر الدولار بشكل طفيف الى مستوى 16.5 جنيه خلال السنة المالية 2020 / 2021 على أن يواصل الصعود ببطء الى مستوى 17.1 جنيه فى العام 2022-2023 .

بينما توقع بنك الاستثمار بلتون في مذكرة بحثية ألا يواجه الجنيه أي ضغوط مقابل الدولار في العام المقبل، وأن يتراوح سعر الدولار عند 16 جنيهًا.