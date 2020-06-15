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أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 15-6-2020 في البنوك المصرية

يسجل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية 16.13 جنيها للشراء و16.23 جنيها للبيع
سيد بدر 10:05 ص, الأثنين, 15 يونيو 20 10:05 ص, الأثنين, 15 يونيو 20

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أعلنت البنوك المصرية أسعار الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية لليوم الإثنين الموافق 15-6-2020 حيث تشهد الأسعار استقرارًا عند نفس مستوى تعاملات أمس .

وخلال تعاملات أمس الأحد شهد متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه استقرارًا نسبيًا وسجل متوسط السعر 16.127 جنيه للشراء، و16.227 جنيه للبيع، مقابل 16.126 للشراء، و16.226 جنيه للبيع خلال تعاملات الخميس الماضي.

أسعار الدولار في بنكي الأهلي ومصر

استقرت أسعار الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين عند مستويات 16.11 جنيها للشراء و16.21 جنيها للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية 16.12 جنيها للشراء و16.22 جنيها للبيع وهو نفس السعر في بنك قطر الوطني والمصرف العربي الدولي

أعلى سعر للدولار

ويسجل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية 16.13 جنيها للشراء و16.23 جنيها للبيع في بنوك العربي الأفريقي والبركة وبلوم والأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي والمصري الخليجي ومصر إيران وقناة السويس والمصرف المتحد وعوده مصر .

بالإضافة إلى المشرق والكويت الوطني وتنمية الصادرات والاستثمار العربي والعقاري المصري والأهلي المتحد والتنمية الصناعية والتجاري الدولي والإمارات دبي وأبوظبي الأول والتعمير والإسكان وHSBC.

كان احتياطى النقد الأجنبى قد تراجع، خلال مايو المنقضى، بنحو مليار دولار فقط ؛ ليصل إلى 36 مليار دولار تقريبًا، مقابل 37.04 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه، وفقًا لبيانات البنك المركزى.

وتوصل صندوق النقد الدولى ، الجمعة قبل الماضى، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن اتفاق استعداد ائتماني مدته 12 شهرًا بقيمة 5.2 مليار دولار، مؤكدًا أن الاتفاق سيحمي مكاسب حققتها مصر فى السنوات الثلاث الماضية، ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي.

وأمنت مصر تمويلات الفترة الماضية لتوفير سيولة دولارية لدعم احتياجات الدولة خلال الفترة المقبلة فبخلاف الاتفاق على قرض بقيمة 5.3 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، حصلت على تمويل عاجل من الصندوق بقيمة 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى حصيلة سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار .

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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