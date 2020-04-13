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أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 13-4-2020 فى البنوك المصرية

يستقر للأسبوع الثالث على التوالي باستثناء البنك الأهلي الكويتي الذي ارتفع فيه السعر 3 قروش خلال التعاملات الصباحية.
سيد بدر 9:40 ص, الأثنين, 13 أبريل 20 9:40 ص, الأثنين, 13 أبريل 20

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استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الإثنين 13-4-2020 عند نفس مستوى تعاملات أمس، باستثناء البنك الأهلي الكويتي الذي ارتفع فيه السعر 3 قروش خلال التعاملات الصباحية.

وكانت أسعار الدولار أمام الجنيه قد ارتفعت بنحو 20 قرشًا منذ ظهور أول حالة لكورونا فى مصر وحدوث موجة خروج لاستثمارات الأجانب، بجانب اتخاذ الدولة إجراءات للحد من انتشار كورونا كانت لها آثار على وقف السياحة التي تمثل مصدرًا مهمًا من مصادر العملة الأجنبية .

ويشهد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه استقرارًا عند مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، منذ نحو 3 أسابيع، وفقًا للموقع الرسمى للبنك المركزى.

الدولار

جدول يوضح سعر الدولار

البنكسعر الشراءسعر البيع
الأهلي الكويتي15.7315.83
مصرف أبوظبي الإسلامي15.7215.80
مصر إيران15.7115.81
اتش اس بي سي15.715.8
الإمارات دبي الوطني15.715.8
العربي الأفريقي الدولي15.715.8
كريدي أجريكول15.715.8
التعمير والإسكان15.715.8
البركة15.715.8
عوده مصر15.715.8
التنمية الصناعية15.715.8
المصرف العربي الدولي15.715.8
الأهلي المتحد15.715.8
قناة السويس15.715.8
قطر الوطني الأهلي15.715.8
بلوم15.715.8
التجاري الدولي15.715.8
المصرف المتحد15.715.8
الكويت الوطني15.7015.80
الاستثمار العربي15.715.8
تنمية الصادرات15.715.8
الإسكندرية15.6915.79
مصر15.6815.78
الأهلي المصري15.6815.78

البنوك تطرح وعاء مرتفعا لمواجهة الدولرة

وكان بنكا الأهلى ومصر قد طرحا شهادة بفائدة 15% بداية من يوم 22 مارس الماضى بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3%، لدعم القطاع العائلى ، وتحقيق أهداف البنك المركزي محاربة الدولرة والحد من التضخم .

وجذب البنكان ودائع بقيمة 70 مليار جنيه من شهادة الإدخار ذات العائد 15% التى يصل أجلها لعام فقط وذلك حتى نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي لنحو 338 ألف عميل .

تراجع استثمارات الأجانب فى أدوات الدين إلى 13.5-14 مليار دولار

أكد محمد معيط ، وزير المالية، اليوم الخميس، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تبلغ الآن بعد عمليات تخارج في الفترة الماضية ما يتراوح بين 13.5 و14 مليار دولار.

وأشار الوزير في يناير الماضي إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية ديسمبر 2019.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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