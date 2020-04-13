أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 13-4-2020 فى البنوك المصرية

يستقر للأسبوع الثالث على التوالي باستثناء البنك الأهلي الكويتي الذي ارتفع فيه السعر 3 قروش خلال التعاملات الصباحية.

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الإثنين 13-4-2020 عند نفس مستوى تعاملات أمس، باستثناء البنك الأهلي الكويتي الذي ارتفع فيه السعر 3 قروش خلال التعاملات الصباحية.

وكانت أسعار الدولار أمام الجنيه قد ارتفعت بنحو 20 قرشًا منذ ظهور أول حالة لكورونا فى مصر وحدوث موجة خروج لاستثمارات الأجانب، بجانب اتخاذ الدولة إجراءات للحد من انتشار كورونا كانت لها آثار على وقف السياحة التي تمثل مصدرًا مهمًا من مصادر العملة الأجنبية .

ويشهد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه استقرارًا عند مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، منذ نحو 3 أسابيع، وفقًا للموقع الرسمى للبنك المركزى.

جدول يوضح سعر الدولار

البنك سعر الشراء سعر البيع الأهلي الكويتي 15.73 15.83 مصرف أبوظبي الإسلامي 15.72 15.80 مصر إيران 15.71 15.81 اتش اس بي سي 15.7 15.8 الإمارات دبي الوطني 15.7 15.8 العربي الأفريقي الدولي 15.7 15.8 كريدي أجريكول 15.7 15.8 التعمير والإسكان 15.7 15.8 البركة 15.7 15.8 عوده مصر 15.7 15.8 التنمية الصناعية 15.7 15.8 المصرف العربي الدولي 15.7 15.8 الأهلي المتحد 15.7 15.8 قناة السويس 15.7 15.8 قطر الوطني الأهلي 15.7 15.8 بلوم 15.7 15.8 التجاري الدولي 15.7 15.8 المصرف المتحد 15.7 15.8 الكويت الوطني 15.70 15.80 الاستثمار العربي 15.7 15.8 تنمية الصادرات 15.7 15.8 الإسكندرية 15.69 15.79 مصر 15.68 15.78 الأهلي المصري 15.68 15.78

البنوك تطرح وعاء مرتفعا لمواجهة الدولرة

وكان بنكا الأهلى ومصر قد طرحا شهادة بفائدة 15% بداية من يوم 22 مارس الماضى بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3%، لدعم القطاع العائلى ، وتحقيق أهداف البنك المركزي محاربة الدولرة والحد من التضخم .

وجذب البنكان ودائع بقيمة 70 مليار جنيه من شهادة الإدخار ذات العائد 15% التى يصل أجلها لعام فقط وذلك حتى نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي لنحو 338 ألف عميل .

تراجع استثمارات الأجانب فى أدوات الدين إلى 13.5-14 مليار دولار

أكد محمد معيط ، وزير المالية، اليوم الخميس، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تبلغ الآن بعد عمليات تخارج في الفترة الماضية ما يتراوح بين 13.5 و14 مليار دولار.

وأشار الوزير في يناير الماضي إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية ديسمبر 2019.



