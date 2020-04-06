أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 6ـ4ـ2020 في البنوك المصرية

لم تشهد أسعار الدولار أمام الجنيه تغيرا يذكر في التعاملات الصباحية اليوم الإثنين الموافق 6-4-2020 في البنوك المصرية.

وتستقر الأسعار منذ نحو أسبوعين إلا أن الدولار حافظ على مكاسبه التي حققها منذ ظهور كورونا في مصر عند 20 قرشًا تقريبًا.

وتسجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه، 15.6986 جنيه للشراء، و15.7986 جنيه للبيع في تعاملات أمس الخميس، وفقًا للمعلن من البنك المركزي .

وارتفع سعر العملة الأمريكية ليسجل 15.69 و15.79 جنيه للشراء والبيع، مقابل 15.5964 و15.4964 جنيه للشراء والبيع في تعاملات 23 فبراير الماضي.

جدول يوضح سعر الدولار

البنك سعر الشراء سعر البيع الأهلي الكويتي 15.70 15.80 مصرف أبوظبي الإسلامي 15.72 15.80 مصر إيران 15.71 15.81 اتش اس بي سي 15.7 15.8 الإمارات دبي الوطني 15.7 15.8 العربي الأفريقي الدولي 15.7 15.8 كريدي أجريكول 15.7 15.8 التعمير والإسكان 15.7 15.8 البركة 15.7 15.8 عوده مصر 15.7 15.8 التنمية الصناعية 15.7 15.8 المصرف العربي الدولي 15.7 15.8 الأهلي المتحد 15.7 15.8 قناة السويس 15.7 15.8 قطر الوطني الأهلي 15.7 15.8 بلوم 15.7 15.8 التجاري الدولي 15.7 15.8 المصرف المتحد 15.68 15.78 الكويت الوطني 15.72 15.82 الاستثمار العربي 15.7 15.8 تنمية الصادرات 15.7 15.8 الإسكندرية 15.69 15.79 مصر 15.68 15.78 الأهلي المصري 15.68 15.78

أدوات البنوك لمحاربة الدولرة والحفاظ على جاذبية الجنيه

وارتفعت مبيعات شهادة الـ15% التي طرحها بنكا الأهلي ومصر منذ نحو أسبوعين لتوفير وعاء مرتفع العائد للقطاع العائلي ومواجهة الدولرة لنحو 50 مليار جنيه حتى تعاملات الأربعاء الماضي، وفقًا لتقارير.

وكان البنك المركزي والقطاع المصرفي قد اتخذا عدة إجراءات للحفاظ على جاذبية العملة المحلية، ومنع أي فرصة لعودة الدولرة، منها إصدار شهادة ادخار بفائدة 15% لأجل عام، في الوقت الذي انخفضت فيه الفائدة بنسبة 3% على مستوى سعر الكوريدور لدى البنك المركزي.

كما خفّضت البنوك الحكومية الفوائد على الأوعية الادخارية بالدولار، بعدما خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة مرتين متتاليتين منذ اندلاع أزمة كورونا.

وفي مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد أكد محافظ البنك المركزي أن مصر تمتلك 45 مليار دولار احتياطيًّا نقديًّا أجنبيًّا قويًّا، بينما هي لا تحتاج سوى 25 مليار دولار، وهو ما يمكّن البنك المركزي من تنفيذ خططه ووقف أي تجاوزت في سوق الصرف.

وأشار إلى أنه من الوارد أن يحدث انخفاض آخر بقيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمتغيرات أزمة كورونا على ميزان المدفوعات.

وشدَّد على أن قوة الاقتصاد المصري هي التي جعلت العملة المصرية مستقرّة أمام الدولار رغم خروج أموال ضخمة من الأجانب المستثمرين في أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الماضية.

