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أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 15-4-2020 في البنوك المصرية

يشهد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه استقرارًا عند مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، منذ نحو 3 أسابيع، وفقًا للموقع الرسمى للبنك المركزى.
سيد بدر 11:57 ص, الأربعاء, 15 أبريل 20 11:57 ص, الأربعاء, 15 أبريل 20

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استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الموافق 15-4-2020 في البنوك المصرية .

ويشهد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه استقرارًا عند مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، منذ 3 أسابيع، وفقًا للموقع الرسمى للبنك المركزى.

وكانت أسعار الدولار أمام الجنيه قد ارتفعت 20 قرشًا منذ ظهور أول حالة لكورونا فى مصر وحدوث موجة خروج لاستثمارات الأجانب، بجانب اتخاذ الدولة إجراءات للحد من انتشار كورونا كانت لها آثار على وقف السياحة التي تمثل مصدرًا مهمًا من مصادر العملة الأجنبية .

الدولار

جدول يوضح سعر الدولار

البنكسعر الشراءسعر البيع
الأهلي الكويتي15.715.8
مصرف أبوظبي الإسلامي15.7215.80
مصر إيران15.7115.81
اتش اس بي سي15.715.8
الإمارات دبي الوطني15.715.8
العربي الأفريقي الدولي15.715.8
كريدي أجريكول15.715.8
التعمير والإسكان15.715.8
البركة15.715.8
عوده مصر15.715.8
التنمية الصناعية15.715.8
المصرف العربي الدولي15.715.8
الأهلي المتحد15.715.8
قناة السويس15.715.8
قطر الوطني الأهلي15.715.8
بلوم15.715.8
التجاري الدولي15.715.8
المصرف المتحد15.715.8
الكويت الوطني15.7215.82
الاستثمار العربي15.715.8
تنمية الصادرات15.715.8
الإسكندرية15.6915.79
مصر15.6815.78
الأهلي المصري15.6815.78

أعلى سعر للدولار

يسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني عند مستوى 15.72 جنيها للشراء و15.82 جنيها للبيع

وكان بنكا الأهلى ومصر قد طرحا شهادة بفائدة 15% بداية من يوم 22 مارس الماضى بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3%، لدعم القطاع العائلى ، وتحقيق أهداف البنك المركزي محاربة الدولرة والحد من التضخم .

وجذب البنكان ودائع بقيمة 70 مليار جنيه من شهادة الإدخار ذات العائد 15% التى يصل أجلها لعام فقط وذلك حتى نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي لنحو 338 ألف عميل .

وعلى مستوى حجم استثمارات الأجانب أكد محمد معيط ، وزير المالية،فى تصريحات صحفية أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تبلغ الآن بعد عمليات تخارج في الفترة الماضية ما يتراوح بين 13.5 و14 مليار دولار.

وأشار الوزير في يناير الماضي إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية ديسمبر 2019.

الدولار عالميًا

وتغلب الدولار الخسائر التي مُني بها وقت سابق مقابل منافسيه اليوم الأربعاء نتيجة تنامي المخاوف حيال استمرار الأضرار التي تصيب الاقتصاد العالمي جراء فيروس كورونا لفترة مطولة ما عزز إغراء العملة الأمريكية كملاذ آمن.

وضعفت العملة الأمريكية في الجلسات الأربع السابقة جراء تفاؤل حذر من أن عدد الوفيات التي سببها الفيروس في العالم ربما يقترب من الذروة. لكن المحللين حذروا من أنه لم يتضح ما إذا كانت الاقتصادات ستتعافى سريعا أو قد تحتاج وقتا أطول من المتوقع.

وفي التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، تعافى الدولار من المستويات المنخفضة التي سجلها في التعاملات الآسيوية وزاد 0.2% إلى 99.10 مقابل سلة من العملات لينهي موجة خسائر على مدى أربعة أيام.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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