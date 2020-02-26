أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 26-2-2020 في البنوك المصرية

افتتحت أسعار الدولار أمام الجنيه التعاملات الصباحية لليوم الأربعاء 26-2-2020، في البنوك المصرية على استقرار بعدما ارتفعت بنحو قرشين خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

يشار إلى أن أسعار الدولار أمام الجنيه فقدت 12.8 قرش الأسبوع الماضي فقط، ونحو 45 قرشًا منذ بداية العام، وتفتتح الأسعار تعاملات اليوم على استقرار، بينما استعادت 3 قروش من خسائرها خلال يومي أمس وأمس الأول.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه 15.52 جنيه للشراء، و15.62 للبيع أمس، مقابل 15.50 و15.60 أمس الأول، بحسب الموقع الرسمى للبنك المركزى.

وارتفع الجنيه بنسبة 3.07% أمام العملة الأمريكية خلال أقل من شهرين من العام الحالي، مواصلًا الأداء الذي تحقق في 2019 وأفقد الدولار 11% من قيمته، مخالفًا توقعات بنوك الاستثمار التي رجحت استقرار العملة أو ارتفاع الدولار بنسب طفيفة بنهاية 2020.

أعلى سعر للدولار

يسجل أعلى سعر لشراء وبيع الدولار في السوق المحلية 15.54 جنيه للشراء، و15.63 للبيع لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.

أقل سعر للدولار

يسجل أقل سعر لشراء وبيع الدولار في السوق المحلية 15.51 جنيه للشراء، و15.61 للبيع لدى بنوك قطر الوطني والتجاري الدولي والإسكندرية.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل السعر في بنك مصر 15.51 جنيه للشراء، و15.61 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل السعر 15.51 جنيه للشراء، و15.61 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل السعر 15.53 جنيه للشراء، و15.63 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سجل السعر 15.53 جنيه للشراء، و15.63 للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده مصر

سجل السعر 15.53 جنيه للشراء، و15.63 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل السعر 15.52 جنيه للشراء، و15.62 للبيع.

جدول يوضح سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبوظبي الإسلامي 15.54 15.63 كريدي أجريكول 15.53 15.63 عوده مصر 15.53 15.63 المصري الخليجي 15.53 15.63 الكويت الوطني 15.53 15.63 التنمية الصناعية 15.53 15.63 البركة 15.53 15.63 الأهلي الكويتي 15.53 15.63 اتش اس بي سي 15.53 15.63 التعمير والإسكان 15.53 15.63 مصر إيران 15.53 15.63 قناة السويس 15.53 15.63 تنمية الصادرات 15.53 15.63 الإمارات دبي الوطني 15.53 15.63 الاستثمار العربي 15.53 15.63 المصرف المتحد 15.52 15.62 المصرف العربي الدولي 15.52 15.62 العربي الأفريقي الدولي 15.52 15.62 مصر 15.51 15.61 بلوم 15.51 15.61 الأهلي المصري 15.51 15.61 الأهلي المتحد 15.51 15.61 الإسكندرية 15.51 15.61 قطر الوطني الأهلي 15.51 15.61 التجاري الدولي 15.51 15.61

25 قرشًا انخفاضًا في الفترة المنقضية من فبراير

وفقدت العملة الخضراء 22 قرشًا من قيمتها أمام الجنيه خلال الفترة المنقضية من شهر فبراير الحالي، بينما كانت قد تراجعت بنحو 26 قرشاً، لتتكبّد أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر الماضي.

وهبط السعر بنحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

وتوقعت وكالة بلومبرج العالمية فى تقرير سابق لها استمرار الجنيه فى الارتفاع، مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية مضيفة أن ارتفاع الجنيه، الذى كان قد تم تحرير سعر صرفه أواخر 2016، أدى إلى تزايد جاذبية الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية العام الماضى.

12 مليار دولار تدفقات نقدية منذ بداية العام

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري – في تصريحات سابقة نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن مصر جذبت قبل أيام تدفقات أجنبية بقيمة بلغت 12 مليار دولار منذ بداية العام.

وأوضح أن هذه التدفقات جاءت من مصادر متنوعة سواء من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، واستثمارات غير مباشرة، وإيرادات السياحة.

دراسة جديدة لفاروس

وتوقع بنك الاستثمار فاروس، في دراسة جديدة حول سعر الصرف، أن يشهد سعر صرف الجنيه ارتفاعًا إضافيًا بنسبة بين 10 و15% أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، ليصل سعر الدولار إلى مستوى بين 13.50 و14.50 جنيه، مقابل 16.5 جنيه بنهاية 2020 في توقعات سابقة.

وقال البنك، إن قوة سعر صرف الجنيه ستضغط على أرباح الشركات خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يحدث ضعف تدريجي لها على مدار الأرباع الأربعة المقبلة، بما يعكس تأثير قوة سعر الصرف عليها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف أنه في بعض الحالات، قد يتفاقم ضعف نتائج الأعمال بسبب تراجع أسعار السلع العالمية، وضعف التجارة العالمية، أو انخفاض الإنفاق على البنية التحتية في مصر.