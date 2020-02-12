أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 12-2-2020 في البنوك المصرية

بنهاية تعاملات أمس تكون أسعار الدولار أمام الجنيه قد فقدت نحو 8.3 قرش خلال الثلث الأول من شهر فبراير الجاري

تنشر “المال” أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء الموافق 12-2-2020 التي لم تشهد تغيرات تذكر، لكنها فقدت نحو 4 قروش خلال تعاملات أمس وأمس الأول على مستوى متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزى.

وبنهاية تعاملات أمس تكون أسعار الدولار أمام الجنيه قد فقدت نحو 8.3 قرش خلال الثلث الأول من شهر فبراير الجاري، بعدما فقدت نحو 24.2 قرش خلال يناير، ليواصل الجنيه اتجاهه الصعودي أمام الدولار.

وفقد الدولار 7.2 قرش فى شهر ديسمبر 2019 ، و1.7 قرش فى نوفمبر، و13.2 قرش خلال أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر. انخفاض سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار بنهاية تعاملات أمس 15.668 جنيه للشراء 15.768 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى

سجل السعر 15.68 جنيه للشراء، 15.78 للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى

سجل السعر 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

سجل السعر 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

سجل السعر 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

سجل السعر 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات

سجل السعر 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإمارات دبى الوطنى

سجل السعر 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدى أجريكول

سجل السعر 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

سجل السعر نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار فى المصرف العربى الدولى

سجل السعر نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

سجل السعر نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

وحقق سعر الدولار تراجعًا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019، مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلية.

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات مؤخرًا إن مصر تلقّت ما يصل إلى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.

وحتى منتصف شهر يناير كانت التدفقات الدولارية من الأجانب، قد بلغت نحو ملياري دولار ما أسهم فى انخفاض السعر. متوسط سعر الدولار

وتوقّع بنك الاستثمار فاروس، فى تقريره السنوى، ارتفاع سعر الدولار بشكل طفيف إلى مستوى 16.5 جنيه خلال السنة المالية 2020/ 2021، على أن يواصل الصعود ببطء إلى مستوى 17.1 جنيه فى العام 2022- 2023.

وتوقّع بنك الاستثمار بلتون فى مذكرة بحثية ألا يواجه الجنيه أى ضغوط مقابل الدولار فى العام المقبل، ويتراوح سعر الدولار عند 16 جنيها.