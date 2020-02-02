بنـــوك

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 2-2-2020 في البنوك المصرية

تعرف على سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
سيد بدر 10:19 ص, الأحد, 2 فبراير 20 10:19 ص, الأحد, 2 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه استقرارًا نسبيًا خلال التعاملات الصباحية لليوم الأحد الموافق 2-2-2020 في البنوك المصرية.

وخلال يناير الماضي تكبّدت أسعار الدولار أمام الجنيه أكبر خسارة شهرية منذ شهر سبتمبر الماضي، حيث فقدت نحو 24.2 قرش من قيمته خلال، ليسجل متوسط السعر المعلَن من البنك المركزي 15.749 جنيه للشراء، و15.849 جنيه للبيع في تعاملات أمس، مقابل 15.9917 جنيه للشراء، و16.0917 جنيه للبيع في تعاملات بداية الشهر.

بينما فقَد الدولار نحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل السعر نحو 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل السعر نحو 15.77 جنيه للشراء، 15.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل السعر نحو 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

سجل السعر نحو 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات

سجل السعر نحو 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

سجل السعر نحو 15.76 جنيه للشراء، 15.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل السعر نحو 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر السعر 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل السعر نحو 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.

جدول يوضح أسعار الدولار في البنوك

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصرف أبوظبي الإسلامي15.7715.86
القاهرة15.7515.85
كريدي أجريكول15.7515.85
بلوم15.7415.84
المصري الخليجي15.7615.86
مصر إيران15.7515.85
قناة السويس15.7515.85
عوده مصر15.7515.85
مصر15.7515.85
العربي الأفريقي الدولي15.7415.84
الأهلي الكويتي15.7515.85
الأهلي المصري15.7515.85
المصرف المتحد15.7515.85
التعمير والإسكان15.7515.85
قطر الوطني الأهلي15.7515.85
التجاري الدولي15.7415.84
الإسكندرية15.7415.84
اتش اس بي سي15.7515.85
الأهلي المتحد15.7515.85
التنمية الصناعية15.7515.85
البركة15.7615.86
الاستثمار العربي15.7515.85
تنمية الصادرات15.7515.85
الإمارات دبي الوطني15.7615.86
الكويت الوطني15.7515.85
المصرف العربي الدولي15.7515.85

وحقق سعر الدولار تراجعًا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019، مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلية.

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات مؤخرًا، إن مصر تلقّت ما يصل إلى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.

وحتى منتصف شهر يناير كانت التدفقات الدولارية من الأجانب قد بلغت نحو ملياري دولار، وهو ما أسهم في انخفاض السعر.

الدولار
متوسط سعر الدولار

وتوقّع بنك الاستثمار فاروس، فى تقريره السنوي، ارتفاع سعر الدولار بشكل طفيف إلى مستوى 16.5 جنيه خلال السنة المالية 2020/ 2021، على أن يواصل الصعود ببطء الى مستوى 17.1 جنيه فى العام 2022- 2023.

بينما توقّع بنك الاستثمار بلتون، في مذكرة بحثية، ألا يواجه الجنيه أي ضغوط مقابل الدولار في العام المقبل، وأن يتراوح سعر الدولار عند 16 جنيهًا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

ملف الكاتب سيد بدر

اقرأ أيضاً

%204 نموًا في فائض الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي

سيد بدر 9:12 ص, الأحد, 2 فبراير 20