أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 2-2-2020 في البنوك المصرية

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه استقرارًا نسبيًا خلال التعاملات الصباحية لليوم الأحد الموافق 2-2-2020 في البنوك المصرية.

وخلال يناير الماضي تكبّدت أسعار الدولار أمام الجنيه أكبر خسارة شهرية منذ شهر سبتمبر الماضي، حيث فقدت نحو 24.2 قرش من قيمته خلال، ليسجل متوسط السعر المعلَن من البنك المركزي 15.749 جنيه للشراء، و15.849 جنيه للبيع في تعاملات أمس، مقابل 15.9917 جنيه للشراء، و16.0917 جنيه للبيع في تعاملات بداية الشهر.

بينما فقَد الدولار نحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل السعر نحو 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل السعر نحو 15.77 جنيه للشراء، 15.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل السعر نحو 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

سجل السعر نحو 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات

سجل السعر نحو 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

سجل السعر نحو 15.76 جنيه للشراء، 15.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل السعر نحو 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر السعر 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل السعر نحو 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.

جدول يوضح أسعار الدولار في البنوك

البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبوظبي الإسلامي 15.77 15.86 القاهرة 15.75 15.85 كريدي أجريكول 15.75 15.85 بلوم 15.74 15.84 المصري الخليجي 15.76 15.86 مصر إيران 15.75 15.85 قناة السويس 15.75 15.85 عوده مصر 15.75 15.85 مصر 15.75 15.85 العربي الأفريقي الدولي 15.74 15.84 الأهلي الكويتي 15.75 15.85 الأهلي المصري 15.75 15.85 المصرف المتحد 15.75 15.85 التعمير والإسكان 15.75 15.85 قطر الوطني الأهلي 15.75 15.85 التجاري الدولي 15.74 15.84 الإسكندرية 15.74 15.84 اتش اس بي سي 15.75 15.85 الأهلي المتحد 15.75 15.85 التنمية الصناعية 15.75 15.85 البركة 15.76 15.86 الاستثمار العربي 15.75 15.85 تنمية الصادرات 15.75 15.85 الإمارات دبي الوطني 15.76 15.86 الكويت الوطني 15.75 15.85 المصرف العربي الدولي 15.75 15.85

وحقق سعر الدولار تراجعًا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019، مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلية.

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات مؤخرًا، إن مصر تلقّت ما يصل إلى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.

وحتى منتصف شهر يناير كانت التدفقات الدولارية من الأجانب قد بلغت نحو ملياري دولار، وهو ما أسهم في انخفاض السعر. متوسط سعر الدولار

وتوقّع بنك الاستثمار فاروس، فى تقريره السنوي، ارتفاع سعر الدولار بشكل طفيف إلى مستوى 16.5 جنيه خلال السنة المالية 2020/ 2021، على أن يواصل الصعود ببطء الى مستوى 17.1 جنيه فى العام 2022- 2023.

بينما توقّع بنك الاستثمار بلتون، في مذكرة بحثية، ألا يواجه الجنيه أي ضغوط مقابل الدولار في العام المقبل، وأن يتراوح سعر الدولار عند 16 جنيهًا.

