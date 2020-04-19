أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 19-4-2020 في البنوك المصرية

ترصد “المال” أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال اليوم الأحد الموافق 19-4-2020 والذي تغلق فيه البنوك أبوابها أمام العملاء في عطلة تستمر اليوم وغدًا بمناسبة أعياد شم النسيم .

ويسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، منذ نحو 3 أسابيع، وفقًا للموقع الرسمى للبنك المركزى.

وكانت أسعار الدولار أمام الجنيه قد ارتفعت 20 قرشًا منذ ظهور أول حالة لكورونا فى مصر وحدوث موجة خروج لاستثمارات الأجانب، بجانب اتخاذ الدولة إجراءات للحد من انتشار كورونا كانت لها آثار على وقف السياحة التي تمثل مصدرًا مهمًا من مصادر العملة الأجنبية .

جدول يوضح سعر الدولار

البنك سعر الشراء سعر البيع الأهلي الكويتي 15.7 15.8 مصرف أبوظبي الإسلامي 15.72 15.80 مصر إيران 15.71 15.81 اتش اس بي سي 15.7 15.8 الإمارات دبي الوطني 15.7 15.8 العربي الأفريقي الدولي 15.7 15.8 كريدي أجريكول 15.7 15.8 التعمير والإسكان 15.7 15.8 البركة 15.7 15.8 عوده مصر 15.7 15.8 التنمية الصناعية 15.7 15.8 المصرف العربي الدولي 15.7 15.8 الأهلي المتحد 15.7 15.8 قناة السويس 15.7 15.8 قطر الوطني الأهلي 15.7 15.8 بلوم 15.7 15.8 التجاري الدولي 15.7 15.8 المصرف المتحد 15.7 15.8 الكويت الوطني 15.7 15.8 الاستثمار العربي 15.7 15.8 تنمية الصادرات 15.7 15.8 الإسكندرية 15.69 15.79 مصر 15.68 15.78 الأهلي المصري 15.68 15.78

أعلى سعر للدولار

يسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.72 جنيها للشراء و15.80 جنيها للبيع

وكان بنكا الأهلى ومصر قد طرحا شهادة بفائدة 15% بداية من يوم 22 مارس الماضى بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3%، لدعم القطاع العائلى ، وتحقيق أهداف البنك المركزي محاربة الدولرة والحد من التضخم .

وعلى مستوى حجم استثمارات الأجانب أكد محمد معيط ، وزير المالية،فى تصريحات صحفية سابقة أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تبلغ الآن بعد عمليات تخارج في الفترة الماضية ما يتراوح بين 13.5 و14 مليار دولار.

وأشار الوزير في يناير الماضي إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية ديسمبر 2019.

