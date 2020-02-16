أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 16-2-2020 في البنوك المصرية

تستعرض “المال” أسعار الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 16-2-2020 في البنوك المصرية، والذي شهد استقرارا بعدما فقدت 7.6 قروش جديدة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في تعاملات الخميس الماضي، مقابل 15.72 جنيه و15.82 جنيه في تعاملات الخميس قبل الماضي.

وبهذا المستوى يكون أسعار الدولار قد فقد 35 قرشًا خلال فبراير الجاري، وتسجل الأسعار الحالية للدولار أدنى مستوى للعملة الخضراء منذ الأسبوع الثانى للتعويم فى نوفمبر 2016.

كان سعر الدولار قد تعرض لخسائر قاسية خلال شهر يناير الماضى، بعدما فقد 26 قرشًا، وتكبّد أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر الماضي؛ بينما فقد نحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

وأدرج تقرير حديث لوكالة بلومبرج الجنيه المحلي من أقوى العملات أداءً خلال الفترة المنقضية من 2020، بعدما ارتفع بنحو 2% أمام الدولار.

وتوقع تقرير حديث صادر عن دويتشه بنك أن يستمر ارتفاع الجنيه مقابل الدولار، ليصل إلى مستوى 15.5 جنيه مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 جنيهًا في نهاية العام.

وتلقت مصر الفترة الأخيرة تدفقات نقدية ضخمة من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين رغم انخفاض الفائدة بنحو 4.5% خلال 2019، لكن استقرار السوق المحلية يجعله الأكثر جاذبية على مستوى الأسواق الناشئة.

وتنشر “المال” أسعار العملة الأمريكية في البنوك بنهاية تعاملات أمس، ولم تتغير اليوم نظرًا لعطلة الدولة الأسبوعية.

سعر الدولار فى البنك الأهلى

سجل السعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى

سجل السعر 15.68 جنيه للشراء، 15.78 للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

سجل السعر 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

سجل السعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

سجل السعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات

سجل السعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإمارات دبى الوطنى

سجل السعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدى أجريكول

سجل السعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

سجل السعر نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار فى المصرف العربى الدولى

سجل السعر نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

سجل السعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

وانخفض سعر الدولار بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019، مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلية.

توقّع بنك الاستثمار بلتون فى مذكرة بحثية ألا يواجه الجنيه أى ضغوط مقابل الدولار فى العام المقبل، ويتراوح سعر الدولار عند 16 جنيهاً.

