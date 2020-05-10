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أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 10-5-2020 في البنوك المصرية

أقل سعر للعملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر
سيد بدر 12:38 م, الأحد, 10 مايو 20 12:38 م, الأحد, 10 مايو 20

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تشهد أسعار الدولار أمام الجنيه استقرارًا خلال تعاملات البنوك المصرية لليوم الأحد الموافق 10-5-2020 عند نفس مستويات تعاملات الأسبوع الماضي .

وتستقر أسعار الدولار على هذا المستوى منذ أكثر من شهر، تزامنًا مع أزمة كورونا وتوقعات هبوط تدفقات النقد الأجنبي نحو السوق المحلية، إلا أن البنوك اتخذت خطوات من شأنها تعزيز سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ومنذ ظهور فيروس كورونا في مصر سجلت أسعار الدولار أمام الجنيه ارتفاعًا بنحو 20 قرشًا بسبب حدوث موجة خروج لاستثمارات الأجانب، بجانب اتخاذ الدولة إجراءات للحد من انتشار كورونا كانت لها آثار على وقف السياحة التي تمثل مصدرًا مهمًّا من مصادر العملة الأجنبية، ثم استقرت بعد ذلك .

ويسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، منذ نحو الشهر، وفقًا للموقع الرسمى للبنك المركزى.

جدول يوضح سعر الدولار

البنكسعر الشراءسعر البيع
الأهلي الكويتي15.715.8
مصرف أبوظبي الإسلامي15.715.80
مصر إيران15.715.8
اتش اس بي سي15.715.8
الإمارات دبي الوطني15.715.8
العربي الأفريقي الدولي15.715.8
كريدي أجريكول15.715.8
التعمير والإسكان15.715.8
البركة15.715.8
عوده مصر15.715.8
التنمية الصناعية15.715.8
المصرف العربي الدولي15.715.8
الأهلي المتحد15.715.8
قناة السويس15.715.8
قطر الوطني الأهلي15.715.8
بلوم15.715.8
التجاري الدولي15.715.8
المصرف المتحد15.715.8
الكويت الوطني15.715.8
الاستثمار العربي15.715.8
تنمية الصادرات15.715.8
الإسكندرية15.6915.79
مصر15.6815.78
الأهلي المصري15.6815.78

أقل سعر للدولار

يسجل أقل سعر للعملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

كان بنكا الأهلى ومصر قد طرحا شهادة بفائدة 15% بداية من 22 مارس الماضى، بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة 3%، لدعم القطاع العائلى، وتحقيق أهداف البنك المركزي بمحاربة الدولرة والحد من التضخم، وتجاوزت مبيعات الشهادة 102 مليار جنيه .

مسحوبات الأجانب بسبب أزمة كورونا

وفي تقرير صادر عن وكالة بلومبرج كشفت الوكالة أن حجم تخارجات الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية سجل نحو 13.5 مليار دولار على إثر أزمة كورونا .

وذكر أن البنوك المصرية قامت بتدبير النقد الأجنبي من الدولار للمستثمرين خلال شهر مارس، مما ساعد على الحفاظ على استقرار العملة المحلية خلال موجة بيع السندات.

وقام البنك المركزي، وفقًا للتقرير، بتغطية جزئية لعمليات سحب رؤوس الأموال التي قامت بها المحافظ الأجنبية من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب الى الخارج، والتي تضمن للمستثمرين إمكانية سحب الأرباح بالعملة الصعبة، ونتيجة لذلك، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 5.4 مليار دولار في شهر مارس.

وقال أحمد حافظ، رئيس قسم البحوث لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في رينيسانس كابيتال، إنه قد يصبح الحفاظ على استقرار سوق العملات أسهل، بعد أن أثرت بالفعل حالة عدم اليقين عالمياً الناتجة عن تفشي فيروس كورونا على استثمارات المحافظ في الأسواق الناشئة. وفي مصر، هدأت وتيرة خروج المستثمرين من الاستثمار في السندات إلى 529 مليون دولار في أبريل بعد ان سجلت نحو 3 مليارات دولار في مارس.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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