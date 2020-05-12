أسعار الدولار أمام الجنيه الثلاثاء 12-5-2020 في البنوك المصرية

يسجل أقل سعر للعملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

تشهد أسعار الدولار أمام الجنيه استقرارًا خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 12-5-2020 .

ويستقر الدولار عند هذا المستوى منذ أكثر من 50 يومًا ليسجل 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع وفقًا لمتوسط السعر الذى يعلنه البنك المركزى بشكل يومي استنادًا إلى قوائم الأسعار فى البنوك .

ورغم ذلك فإنه منذ ظهور فيروس كورونا فى مصر سجلت أسعار الدولار أمام الجنيه ارتفاعًا بنحو 20 قرشًا بسبب حدوث موجة خروج لاستثمارات الأجانب، بجانب اتخاذ الدولة إجراءات للحد من انتشار كورونا كانت لها آثار على وقف السياحة التي تمثل مصدرًا مهمًّا من مصادر العملة الأجنبية، ثم استقرت بعد ذلك .

جدول يوضح سعر الدولار

البنك سعر الشراء سعر البيع الأهلي الكويتي 15.7 15.8 مصرف أبوظبي الإسلامي 15.7 15.80 مصر إيران 15.7 15.8 اتش اس بي سي 15.7 15.8 الإمارات دبي الوطني 15.7 15.8 العربي الأفريقي الدولي 15.7 15.8 كريدي أجريكول 15.7 15.8 التعمير والإسكان 15.7 15.8 البركة 15.7 15.8 عوده مصر 15.7 15.8 التنمية الصناعية 15.7 15.8 المصرف العربي الدولي 15.7 15.8 الأهلي المتحد 15.7 15.8 قناة السويس 15.7 15.8 قطر الوطني الأهلي 15.7 15.8 بلوم 15.7 15.8 التجاري الدولي 15.7 15.8 المصرف المتحد 15.7 15.8 الكويت الوطني 15.7 15.8 الاستثمار العربي 15.7 15.8 تنمية الصادرات 15.7 15.8 الإسكندرية 15.69 15.79 مصر 15.68 15.78 الأهلي المصري 15.68 15.78

أقل سعر للدولار

يسجل أقل سعر للعملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وعقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 3% أصدر بنكا الأهلى ومصر شهادة بفائدة 15% بداية من 22 مارس الماضى، لدعم القطاع العائلى، وتحقيق أهداف البنك المركزي بمحاربة الدولرة والحد من التضخم، وتجاوزت مبيعات الشهادة 118 مليار جنيه حتى الآن

انخفاض استثمارات الأجانب

ومع جائحة كورونا هبطت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بقيم ضخمة حيث أظهرت تقارير البنك المركزي الشهرية أن استثمارات الأجانبة في أذون الخزانة فقدت نحو 10.42 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 التي أثرت على توجهات المستثمرين في العالم وأحدثت اضطرابات عالمية .

وأظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزى أن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة سجلت 9.48 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل نحو 19.897 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، بتراجع قدره 10.42 مليار دولار وذلك لأول مرة منذ سبتمبر أكتوبر 2019 .

بينما كانت الاستثمارات قد سجلت زيادة بنحو 1.5 مليار دولار في فبراير، 2.5 مليار دولار في شهر يناير الماضي.

وكانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة شهدت زيادات مطردة منذ تعويم الجنيه مع رفع الفائدة المحلية والاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ووصلت إلى معدلات غير مسبوقة في مارس 2018 مسجلة 21.5 مليار دولار.