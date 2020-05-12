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أسعار الدولار أمام الجنيه الثلاثاء 12-5-2020 في البنوك المصرية

يسجل أقل سعر للعملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
سيد بدر 9:46 ص, الثلاثاء, 12 مايو 20 9:46 ص, الثلاثاء, 12 مايو 20

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تشهد أسعار الدولار أمام الجنيه استقرارًا خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 12-5-2020 .

ويستقر الدولار عند هذا المستوى منذ أكثر من 50 يومًا ليسجل 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع وفقًا لمتوسط السعر الذى يعلنه البنك المركزى بشكل يومي استنادًا إلى قوائم الأسعار فى البنوك .

ورغم ذلك فإنه منذ ظهور فيروس كورونا فى مصر سجلت أسعار الدولار أمام الجنيه ارتفاعًا بنحو 20 قرشًا بسبب حدوث موجة خروج لاستثمارات الأجانب، بجانب اتخاذ الدولة إجراءات للحد من انتشار كورونا كانت لها آثار على وقف السياحة التي تمثل مصدرًا مهمًّا من مصادر العملة الأجنبية، ثم استقرت بعد ذلك .

جدول يوضح سعر الدولار

البنكسعر الشراءسعر البيع
الأهلي الكويتي15.715.8
مصرف أبوظبي الإسلامي15.715.80
مصر إيران15.715.8
اتش اس بي سي15.715.8
الإمارات دبي الوطني15.715.8
العربي الأفريقي الدولي15.715.8
كريدي أجريكول15.715.8
التعمير والإسكان15.715.8
البركة15.715.8
عوده مصر15.715.8
التنمية الصناعية15.715.8
المصرف العربي الدولي15.715.8
الأهلي المتحد15.715.8
قناة السويس15.715.8
قطر الوطني الأهلي15.715.8
بلوم15.715.8
التجاري الدولي15.715.8
المصرف المتحد15.715.8
الكويت الوطني15.715.8
الاستثمار العربي15.715.8
تنمية الصادرات15.715.8
الإسكندرية15.6915.79
مصر15.6815.78
الأهلي المصري15.6815.78

أقل سعر للدولار

يسجل أقل سعر للعملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وعقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 3% أصدر بنكا الأهلى ومصر شهادة بفائدة 15% بداية من 22 مارس الماضى، لدعم القطاع العائلى، وتحقيق أهداف البنك المركزي بمحاربة الدولرة والحد من التضخم، وتجاوزت مبيعات الشهادة 118 مليار جنيه حتى الآن

دولارات

انخفاض استثمارات الأجانب

ومع جائحة كورونا هبطت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بقيم ضخمة حيث أظهرت تقارير البنك المركزي الشهرية أن استثمارات الأجانبة في أذون الخزانة فقدت نحو 10.42 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 التي أثرت على توجهات المستثمرين في العالم وأحدثت اضطرابات عالمية .

وأظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزى أن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة سجلت 9.48 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل نحو 19.897 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، بتراجع قدره 10.42 مليار دولار وذلك لأول مرة منذ سبتمبر أكتوبر 2019 .

بينما كانت الاستثمارات قد سجلت زيادة بنحو 1.5 مليار دولار في فبراير، 2.5 مليار دولار في شهر يناير الماضي.

وكانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة شهدت زيادات مطردة منذ تعويم الجنيه مع رفع الفائدة المحلية والاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ووصلت إلى معدلات غير مسبوقة في مارس 2018 مسجلة 21.5 مليار دولار.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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