أسعار الدولار أمام الجنيه الأربعاء 22-7-2020 في البنوك المصرية

أعلنت البنوك المصرية أسعار الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية لليوم الأربعاء الموافق 22-7-2020 حيث استقرت الأسعار في معظم البنوك عند نفس مستوى تعاملات أمس.

وبنهاية تعاملات أمس الثلاثاء سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعًا طفيفًا في البنوك المصرية، لتصل إلى 15.926 جنيها للشراء و16.026 جنيه للبيع لدى البنك المركزي.

أعلى سعر للدولار

سجل أعلى سعر للعملة الأمريكية اليوم الأربعاء 15.94 و16.04 جنيها للشراء والبيع .

أقل سعر للدولار

بلغ أقل سعر للدولار 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع في تعاملات بنوك الأهلي ومصر ومصرف أبوظبي الإسلامي والتجاري الدولي والإسكندرية .

سعر الدولار في بنك عوده مصر

بلغ سعر الدولار في بنك عوده 15.93 و 16.03 جنيه للشراء والبيع وهو ذات السعر في معظم البنوك خلال التعاملات الصباحية .

كانت أسعار الدولار قد هبطت بنهاية الأسبوع الماضي أمام الجنيه بنحو قرشين لتسجل 15.918و 16.018 جنيه للشراء والبيع مقابل 15.942 و16.042 جنيه للشراء والبيع في تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي فإن متوسط أسعار الدولار ارتفعت بنحو 41 قرشًا خلال الفترة من الأسبوع الأخير من فبراير حتى نهاية تعاملات الخميس الماضي، بينما خلال الشهر الأخير فقد الدولار 21.5 قرش من قيمته بسبب زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

جدول يوضح سعر الدولار في البنوك

البنك سعر الشراء سعر البيع المشرق 15.94 16.04 الأهلي الكويتي 15.93 16.03 قناة السويس 15.93 16.03 الاستثمار العربي 15.93 16.03 المصري الخليجي 15.93 16.03 الكويت الوطني 15.93 16.03 عوده مصر 15.93 16.03 تنمية الصادرات 15.93 16.03 التنمية الصناعية 15.93 16.03 اتش اس بي سي 15.93 16.03 المصرف العربي الدولي 15.93 16.03 التعمير والإسكان 15.93 16.03 بلوم 15.93 16.03 الأهلي المتحد 15.93 16.03 الإمارات دبي الوطني 15.93 16.03 قطر الوطني الأهلي 15.93 16.03 مصر إيران 15.93 16.03 المصرف المتحد 15.93 16.03 العربي الأفريقي الدولي 15.93 16.03 مصر 15.92 16.02 الأهلي المصري 15.92 16.02 مصرف أبوظبي 15.92 16.02 التجاري الدولي 15.92 16.02 الإسكندرية 15.92 16.02

وأعلن البنك المركزي في وقت سابق حصول مصر على نحو 2.7 مليار دولار كقرض عاجل من صندوق النقد الدولي، بجانب حصولها على موافقته على برنامج ائتماني جديد بقيمة 5.2 مليار دولار لأجل عام، ومؤخرًا ارتفع الاحتياطي الأجنبي لنحو 38 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 36 مليارًا في مايو .

وقال مصدر مصرفي إن الأجانب ضخوا استثمارات في السوق المحلية بقيمة 3 مليارات دولار خلال شهر منها مليار دولار آخر يومين من الأسبوع الماضي.

وتشير أحدث بيانات البنك المركزى، إلى أن نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالى الودائع سجلت نحو %17.01 بنهاية أبريل الماضى، وهو أقل مستوى منذ أكثر من 10 سنوات، مقابل %17.14 فى مارس، بينما كان المتوسط المسجل خلال عام 2019 أكثر من %21 وخلال 2018 نحو %23.

كما سجلت الودائع بالعملات الأجنبية نموًا سالبًا منذ يوليو 2019 وحتى أبريل 2020، وتراجعت بنسبة %13.5 خلال أبريل، و%13.8 فى مارس، %16.1 فى فبراير و%13.7 فى يناير، بينما ارتفعت الودائع بالعملة المحلية بنسبة %22.4 فى أبريل و%22 فى مارس ونحو 21.6 و %22.4 خلال يناير وفبراير.