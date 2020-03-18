أسعار الدولار أمام الجنيه الأربعاء 18-3-2020 في البنوك المصرية

لليوم الرابع على التوالي تشهد أسعار الدولار أمام الجنيه استقرارًا في تعاملات البنوك الصباحية الأربعاء 18-3-2020 بعد موجة ارتفاع بسبب فيروس كورونا .

ويبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي بنهاية تعاملات أمس 16.698 جنيها للشراء و16.798 جنيها للبيع، ويتغير السعر وفقًا للحركة في البنوك .

وخلال تعاملات الأحد الماضي ارتفعت العملة الأمريكية 3 قروش دفعة واحدة مع احتدام أزمة كورونا وتأثيرها على تدفقات العملة الأجنبية، ورغم الزيادة في سعر الدولار محليًا إلا أن الجنيه كان قد حقق مكاسب بنحو 3% من قيمتها منذ بداية العام الحالى .

جدول يوضح سعر الدولار

البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبوظبي الإسلامي 15.71 15.81 مصر إيران 15.7 15.8 اتش اس بي سي 15.7 15.8 الأهلي الكويتي 15.7 15.8 الإمارات دبي الوطني 15.7 15.8 العربي الأفريقي الدولي 15.7 15.8 كريدي أجريكول 15.7 15.8 التعمير والإسكان 15.7 15.8 البركة 15.7 15.8 عوده مصر 15.7 15.8 التنمية الصناعية 15.7 15.8 المصرف العربي الدولي 15.7 15.8 الأهلي المتحد 15.7 15.8 قناة السويس 15.7 15.8 قطر الوطني الأهلي 15.7 15.8 بلوم 15.7 15.8 التجاري الدولي 15.7 15.8 المصرف المتحد 15.7 15.8 الكويت الوطني 15.7 15.8 الاستثمار العربي 15.7 15.8 تنمية الصادرات 15.7 15.8 الإسكندرية 15.7 15.8 مصر 15.68 15.78 الأهلي المصري 15.68 15.78

البنوك تحافظ الفائدة المرتفع رغم هبوط الكوريدور

وحافظت البنوك على جاذبية العملة المحلية رغم قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 3% لتصل إلى 9.25% و10.25% على التوالي، بينما استمرت الفائدة على الشهادات في البنك الأهلي عند مستوى 12% للشهادة الثلاثية .

وعزز محللون توقعاتهم بزيادة وتيرة خروج الأجانب من أدوات الدين الحكومية، الذين يخرجون بالفعل متأثرين بكورونا، وبالتالي ارتفاع توقعات زيادة سعر الدولار أمام الجنيه، بعد قرار خفض الفائدة من قبل البنك المركزي.

هبوط متوقع في إيرادات السياحة

وأعلن مجلس الوزراء أول أمس وقف إغلاق المجال الجوي تمامًا أمام الرحلات الخارجية تزامنًا مع زيادة عدد المصابين بكورونا في مصر لنحو 166 حالة وظهور 40 حالة في يوم واحد، مع إتاحة الفرصة للأجانب الراغبين في المغادرة أو المصريين الراغبين في العودة .

والقرار الذي يستمر لمدة أسبوعين قابل للزيادة تحوطًا ضد انتشار كورونا، يعزز من توقعات المحللين التي أشارت إلى أن موسم السياحة سيخسر عام استثنائي بعدما كان متوقعًا وصول إيرادات العام الحالي لنحو 14 مليار دولار تقريبًا، وهو ما سيحرم ميزان المدفوعات من حصيلة ضخمة .

وقال محمد عبدالعال ، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس والخبير المصرفى ، إنه لابد من التعامل مع الأمور بواقعية ، وأن نتقبل التأثيرات المحتملة للآثار التى ربما يخلفها فيروس كورونا على مستوى العالم ، كما تقبلنا تأثيرات برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016 من هبوط قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف أن تأثيرات فيروس كورونا على العالم ربما تجعل مؤشرات الاقتصاد المصرى تأتى عكس التوقعات ، وتابع أنه خلال الفترة الأخيرة هبط سعر الدولار بشكل مستمر نتيجة زيادة المعروض مقابل انخفاض الطلب، ولكن الفترة المقبلة ربما نشهد ارتدادا لسعره ليرتفع مقابل الجنيه.

الدولار عالميًا

ويلقي فيروس كورونا المستجد الذي يحدث فزعًا في الأسواق العالمية بظلاله على تحركات الدولار أمام العملات الأخرى، وكان قد عزز مكاسبه أمام العملات الرئيسية مرتفعًا بنسبة 1% خلال تعاملات يوم الجمعة الماضى فقط، بينما بلغت مكاسب العملة الأمريكية نحو 2.5% خلال تعاملات الأسبوع الماضى .

ثم انخفض الدولار أمام مجموعة واسعة النطاق من العملات اليوم الاثنين بعد أن خفض البنك المركزى الأمريكى أسعار الفائدة مرة أخرى بشكل مفاجئ واتخذت بنوك مركزية كبرى خطوات للتخفيف من نقص الدولار وتوفير سيولة إضافية.

وتتنامى الضغوط على البنوك المركزية للتدخل لإعادة الهدوء للأسواق المالية التي اضطربت بفعل أزمة متفاقمة ناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وتفتتح الأسواق العالمية تعاملاتها اليوم الإثنين فى ظل قرار الفيدرالى الأمريكى بخفض الفائدة للمرة الثانية فى أقل من أسبوعين فى خطوة استثنائية لدعم الاقتصاد ومكافحة أزمة كورونا ، وانخفضت الفائدة إلى ما بين صفر و0.25%.

وقال مجلس الاحتياطى فى البيان ”تداعيات فيروس كورونا ستثقل كاهل النشاط الاقتصادى فى المدى القريب وتفرض مخاطر على التوقعات الاقتصادية، في ضوء هذه التطورات ، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف.



