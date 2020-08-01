اقتصاد وأسواق

أسعار الدواجن في مصر بأسواق السبت 1 أغسطس 2020

سعر الكيلو الأبيض بين 24 و25 جنيهًا
أحمد اللاهوني 11:13 ص, السبت, 1 أغسطس 20 11:13 ص, السبت, 1 أغسطس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار الدواجن استقرارا اليوم فى السوق، ليتراوح الكيلو الأبيض بين 24 و25 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 36 جنيهًا، و33 جنيهًا للساسو، و43 للرومى، و39 للبط، و26 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

25 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض و33 جنيهًا للساسو و43 للرومى

كما استقرت أسعار اللحوم وتراوحت بين 120 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، و140 و150 للبفتيك، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت واردات اللحوم المجمدة خلال يناير 2019 بنسبة 12.7% لتسجل 136.639 مليون دولار في مقابل 121.236 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018.

وانخفضت فاتورة استيراد مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال يناير الماضي لتسجل 10.427 مليون دولار في مقابل 20.472 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018 بنسبة تراجع 49.1%.

وسجلت واردات مصر من اللحوم المجمدة 1.664 مليار دولار خلال العام الماضي، والأبقار والجواميس نحو 152.482 مليون دولار.

الدواجن
تراجع كبير فى أسعار الدواجن والكتاكيت بسبب كورونا
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

استقرار أسعار الدواجن في مصر بأسواق الجمعة 31-7-2020

أحمد اللاهوني 1:05 ص, السبت, 1 أغسطس 20

أسعار الدواجن فى مصر بأسواق الخميس 30 يوليو 2020

أحمد اللاهوني 8:40 ص, الخميس, 30 يوليو 20

بورصة الدواجن في مصر بأسواق الأربعاء 29 يوليو 2020

أحمد اللاهوني 10:21 م, الأربعاء, 29 يوليو 20

‮«‬الغرف‭ ‬التجارية‮»‬: ‬تراجع‭ ‬الطلب‭ ‬على ‬الدواجن‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭

دعاء حسني 8:12 م, الثلاثاء, 28 يوليو 20

أسعار الدواجن فى مصر بأسواق الثلاثاء 28 يوليو 2020

أحمد اللاهوني 7:49 ص, الثلاثاء, 28 يوليو 20

بورصة الدواجن فى مصر بأسواق الإاثنين 27 يوليو 2020

أحمد اللاهوني 11:25 م, الأثنين, 27 يوليو 20