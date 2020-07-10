أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة 10-7-2020

استقرت أسعار الدواجن فى الأسواق، اليوم الجمعة 10 يوليو 2020، عند أسعار بيع الأحد الماضي.

قال عادل السيد، تاجر دواجن، إن كيلو الدجاج الأبيض تراوح بين 29 و30 جنيهًا، بدلًا من 27 و28 جنيهًا، وكيلو الدجاج البلدى 45 جنيهًا بدلًا من 40 جنيهًا.

وأضاف أن كيلو الساسو 40 جنيهًا، بدلًا من 38 جنيهًا، وثبات كيلو الرومى عند 43 جنيهًا، و42 للبط، و28 للأوراك، و60 للبانيه.

وما زالت أسعار اللحوم مستقرة حيث تراوحت بين 120 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، و140 و150 للبفتيك.

وطبقًا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت واردات اللحوم المجمدة خلال يناير 2019 بنسبة 12.7% لتسجل 136.639 مليون دولار، مقابل 121.236 مليون دولار خلال الشهر المقابل من 2018.