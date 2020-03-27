أسعار الدواجن فى مصر بأسواق اليوم الجمعة 27-3-2020

وترواحت الأسعار بمحافظات الوجه القبلى بين 75 إلى90 جنيهًا للكيلو، وفقًا لتجار فى محافظة بنى سويف.

استقرت أسعار الدواجن اليوم فى السوق، ليتراوح الكيلو الأبيض بين 29 إلى 30 جنيهًا، والدجاج البلدى 43 جنيهًا، و40 للساسو، و45 للرومى، و45 للبط، و32 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

40 جنيهًا لكيلو الساسو و45 للرومى والبط

كما استقرت أسعار اللحوم وتراوحت بين 100 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، و140 و150 للبفتيك، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

وترواحت الأسعار بمحافظات الوجه القبلى بين 75 إلى90 جنيهًا للكيلو، وفقًا لتجار فى محافظة بنى سويف.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت واردات اللحوم المجمدة خلال يناير 2019 بنسبة 12.7% لتسجل 136.639 مليون دولار في مقابل 121.236 مليون دولار خلال الشهر نفسه من 2018.

وانخفضت فاتورة استيراد مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال يناير الماضي لتسجل 10.427 مليون دولار في مقابل 20.472 مليون خلال الشهر نفسه من 2018 بنسبة تراجع 49.1%.