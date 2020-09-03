أسعار الدواجن فى مصر بأسواق الخميس 3 سبتمبر 2020

استقرت أسعار الدواجن اليوم فى السوق، ليتراوح الكيلو الأبيض بين 21 و22 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 35 جنيهًا، و32 جنيهًا للساسو، و43 للرومى، و39 للبط، و24 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

كيلو الدجاج الأبيض تراوح بين 21 و22 جنيهًا

وانخفضت مبيعات القطاع بسبب ضعف الطلب المحلى خلال الفترة الحالية التى تعقب عيد الأضحى المبارك، الأمر الذى أثر بالسلب على أسعار الدواجن.

وتشير التوقعات إلى انتعاش الطلب على الدواجن خلال الفترة القليلة المقبلة مع عودة الطلب فى الفنادق والمطاعم. أسعار الدوادن فى مصر تعانى الركود

ويصل إنتاج مصر من الدواجن البيضاء والطيور الأخرى مثل الحمام والبط والديك الرومى 170 ألف طن شهرياً، فيما يبلغ الاستهلاك المحلى 150 ألف طن من الدواجن البيضاء فقط، ويبلغ نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

كما استقرت أيضًا أسعار اللحوم وتراوحت بين 120 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، و140 و150 للبفتيك، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

وانخفضت واردات مصر من اللحوم فى شهر مارس الماضى إلى 125.5 مليون دولار، مقابل 147 مليون دولار فى مارس عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 15%.

ولفت تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن واردات مصر من اللحوم فى شهر فبراير الماضى سجلت 121.5 مليون دولار، مقابل 144 مليون دولار فى فبراير عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 15.6%، كما بلغت واردات مصر من اللحوم فى شهر يناير الماضى نحو 129.9 مليون دولار، مقابل 164 مليون دولار فى يناير عام 2019.

وتراجعت الواردات المصرية خلال شهر مارس الماضي، وسجلت 4.93 مليار دولار، مقابل 7.11 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته نحو 30.6%، وتضمنت مجموعة من السلع التى ساهمت فى هذا التراجع، وعلى رأسها قيمة الواردات من المواد الأولية من حديد أو صلب والتى بلغت نحو 284 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 311 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 8.9%.