أسعار الدواجن فى مصر بأسواق الخميس 20 أغسطس 2020

شهدت أسعار الدواجن اليوم استقرارا فى السوق، ليتراوح الكيلو الأبيض بين 24 و25 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 36 جنيهًا، و33 جنيهًا للساسو، و43 للرومى، و39 للبط، و26 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وتراجعت مبيعات القطاع بسبب ضعف الطلب المحلى خلال الفترة الحالية التى تعقب عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن تنتعش خلال الأسبوعين المقبلين مع عودة الطلب فى الفنادق والمطاعم.

150 ألف طن استهلاك مصر من الدواجن البيضاء شهريًا



ويبلغ إنتاج مصر من الدواجن البيضاء والطيور الأخرى مثل الحمام والبط والديك الرومى 170 ألف طن شهرياً، فيما يبلغ الاستهلاك المحلى 150 ألف طن من الدواجن البيضاء فقط، ويبلغ نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

واستقرت أسعار اللحوم وتراوحت بين 120 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، و140 و150 للبفتيك، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

وانخفضت واردات مصر من اللحوم فى شهر مارس الماضى إلى 125.5 مليون دولار، مقابل 147 مليون دولار فى مارس عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 15%.

ووفق تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجلت واردات مصر من اللحوم فى شهر فبراير الماضى 121.5 مليون دولار، مقابل 144 مليون دولار فى فبراير عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 15.6%، كما بلغت واردات مصر من اللحوم فى شهر يناير الماضى نحو 129.9 مليون دولار، مقابل 164 مليون دولار فى يناير عام 2019.