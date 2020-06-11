أسعار الدواجن فى مصر بأسواق الخميس 11 يونيو 2020

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم فى السوق، بنحو جنيه ليتراوح الكيلو الأبيض بين 27 إلى 28 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 40 جنيهًا، و 38 جنيهًا للساسو، و43 للرومى، و42 للبط، و29 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

27 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض و38 للساسو و43 للرومى

كما استقرت أسعار اللحوم وتراوحت بين 120 إلى 130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، و140 إلى 150 للبفتيك، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

ووفق أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت واردات اللحوم المجمدة خلال يناير 2019 بنسبة 12.7% لتسجل 136.639 مليون دولار في مقابل 121.236 مليوندولار خلال الشهر نفسه من 2018.

وهبطت فاتورة استيراد مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال يناير الماضي لتسجل 10.427 مليون دولار في مقابل 20.472 مليون دولار خلال الشهر نفسه من 2018 بنسبة تراجع 49.1%.

وسجلت واردات مصر من اللحوم المجمدة 1.664 مليار دولار خلال العام الماضي، والأبقار والجواميس نحو 152.482 مليون دولار.