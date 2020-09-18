اقتصاد وأسواق

أسعار الدواجن فى مصر بأسواق الجمعة 18 سبتمبر 2020

الساسو سجل 27 جنيها
أحمد اللاهوني 10:11 ص, الجمعة, 18 سبتمبر 20 10:11 ص, الجمعة, 18 سبتمبر 20

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انخفضت أسعار الدواجن اليوم فى السوق، بنحو 3 جنيهات فى الكيلو، ليتراوح الكيلو الأبيض بين 22 و23 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 30 جنيهًا، و27 جنيهًا للساسو، و40 للرومى، و37 للبط، و24 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

سعر الكيلو الأبيض تراوح بين 22 و23 جنيهًا وكيلو البط سجل 37 جنيها 

ويبلغ إنتاج مصر من الدواجن البيضاء والطيور الأخرى مثل الحمام والبط والديك الرومى نحو 170 ألف طن شهرياً، فيما يبلغ الاستهلاك المحلى 150 ألف طن من الدواجن البيضاء فقط.

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أسعار الدواجن
أسعار الدواجن اليوم

 كما يبلغ نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

 كما استقرت أسعار اللحوم لتتراوح بين 120 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، و140 و150 للبفتيك، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية. 

وهبطت واردات مصر من اللحوم فى شهر مارس الماضى إلى 125.5 مليون دولار، مقابل 147 مليون دولار فى مارس عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 15%.

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وذكر تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من اللحوم فى شهر فبراير الماضى سجلت 121.5 مليون دولار، مقابل 144 مليون دولار فى فبراير عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 15.6%، كما بلغت واردات مصر من اللحوم فى شهر يناير الماضى نحو 129.9 مليون دولار، مقابل 164 مليون دولار فى يناير عام 2019.

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وانخفضت الواردات المصرية خلال شهر مارس الماضي، وسجلت  4.93 مليار دولار، مقابل 7.11 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته نحو 30.6%، وتضمنت مجموعة من السلع التى ساهمت فى هذا التراجع، وعلى رأسها قيمة الواردات من المواد الأولية من حديد أو صلب والتى بلغت نحو 284 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 311 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 8.9%.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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